Ex ejecutivo siente "una gran culpa" por crear Facebook

Estados Unidos.- Facebook la red social más utilizada para interactuar con amigos y familiares sufrió recientemente otro revés, debido a que Chamath Palihapitiya, un extrabajador de la firma indicó en una entrevista en Stanford que siente "una gran culpa" por la compañía que ayudó a crear.

"Creo que hemos creado herramientas que están desgarrando el tejido social de cómo funciona la sociedad", dijo a una audiencia en la Stanford Graduate School of Business, antes de recomendar a las personas tomar un "descanso" de las redes sociales.

Foto: pxhere

De acuerdo con The Verge, las críticas de Palihapitiya no solamente se referían a Facebook, sino a un ecosistema en línea más amplio. "Los ciclos de retroalimentación a corto plazo impulsados por la dopamina que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de la sociedad", dijo, refiriéndose a las interacciones en línea impulsadas por "corazones, me gusta, pulgares arriba".

"No hay discurso civil, no hay cooperación; desinformación, falsedad. Y no es un problema estadounidense, no se trata de anuncios rusos. Este es un problema global".

Foto: pxhere

Los comentarios de Palihapitiya siguen declaraciones similares de remordimiento de otros que ayudaron a construir Facebook en la poderosa corporación que es hoy en día.

En noviembre, el inversionista Sean Parker dijo que se había convertido en un "objetor de conciencia" para las redes sociales, y que Facebook y otros habían tenido éxito "explotando una vulnerabilidad en psicología humana".

Otras noticias:

Facebook podría dejar de contratar mujeres por el #metoo

Foto: AP

Nueva York.- Sheryl Sandberg, la directora de operaciones de Facebook, advirtió sobre una posible reacción violenta contra las mujeres en el lugar de trabajo tras los recientes escándalos de acusaciones sobre acoso sexual de alto perfil, e instó a las empresas a establecer políticas claras sobre cómo se manejan las acusaciones de acoso sexual.

Sandberg, una de las mujeres empresarias más poderosas del mundo, dijo que ya había escuchado "rumores" de que los líderes masculinos de las empresas pueden encontrarse cada vez más reacios a contratar mujeres porque temen que sus empresas se vean involucradas en polémicas.

Foto: AP

"Ya escuché los rumores de una reacción violenta: 'Es por eso que no debes contratar mujeres' en realidad, esta es la razón por la que deberían hacerlo". Escribió Sanders, refiriéndose al creciente coro de mujeres, y algunos hombres, que alegan conductas sexuales inapropiadas en el lugar de trabajo. "El porcentaje de hombres que temerán estar a solas con una colega tiene que estar muy alto en este momento".

Foto: AP

El movimiento #metoo nacido después de los escándalos de acoso sexual por parte de individuos de alto perfil como las poderosas figuras publicas de Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Matt Lauer, está facultando a las víctimas a hablar, pero Sandberg dijo que eso no es suficiente.

"Demasiados lugares de trabajo carecen de políticas claras sobre cómo manejar las acusaciones de acoso sexual", escribió.

Foto: AP

Ella recomienda que cada lugar de trabajo comience con principios claros y establezca políticas para apoyarlos.

"Tenemos que estar atentos para asegurarnos de que esto suceda", escribió Sandberg.

Sandberg también dijo que ha sufrido acoso mientras hacía su trabajo.

"Una mano en mi pierna debajo de la mesa en una reunión. Los hombres casados, todas las décadas mayores que yo, ofreciendo "consejos de carrera" y luego sugiriendo que podrían compartirlo conmigo a altas horas de la noche" reveló en el post.

Foto: pxhere

Dejó en claro que ninguno de los hostigamientos fue cometido por hombres para los que había trabajado, y todos sus jefes masculinos durante su carrera habían sido "no solo respetuosos, sino profundamente solidarios". Pero en cada caso, el acosador tenía más "poder" que ella.

"Eso no es una coincidencia." Dijo la directora de 48 años. "Es por que se sintieron libres de cruzar esa línea".

"A medida que fui adquiriendo mayor poder y obtuve mayor rango, estos momentos han ocurrido cada vez con menos frecuencia. Pero todavía ocurren de vez en cuando".

Sandberg dijo que el movimiento actual contra el acoso sexual era un "momento decisivo" y una "oportunidad que no debe perderse".

Con información de El Universal

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: