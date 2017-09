Ex le da tremenda golpiza y ella lo denuncia en Facebook

Colombia.- Cuando una relación de pareja no funciona, lo más saludable para ambos es terminar y dejar las cosas en claro para no tener una mala comunicación entre ambos y pensar que separados el uno al otro estaremos mejor, siempre y cuando no se llegue a la violencia.

El caso de una abogada, se dio a conocer a través de los medios de comunicación local, cuando la joven de nombre Leidy, levantó una denuncia en contra de su ex pareja.

La mujer aprovechó las redes sociales y publicó un terrible suceso que pasó a manos de su ex novio, quien le propino tremenda golpiza.

"Quiero compartir mi historia para que a nadie más le pase", fueron las palabras que escribió Leidy en su cuenta de facebook.

Además de la publicación, también compartió algunas fotografías que mostraban su rostro cubierto de sangre y con fuertes golpes que recibió por su ex pareja.

Leidy de 24 años de edad, en su cuenta de facebook, señaló a su ex, como el culpable de las lesiones que presenta en su rostro, relatando lo sucedido a sus seguidores, amigos y familiares.

La joven víctima comentó que había protagonizado una discusión con su ex pareja, la cual subió de tono llegando a los insultos y en minutos terminó en una tremenda golpiza que recibió Leidy.

"La golpiza fue tan brutal y de tal magnitud que perdí el conocimiento. Ignoro cuántos minutos duró mi inconsciencia. Sólo recuerdo que cuando recuperé el sentido, escuché que llamaba a sus padres diciéndoles que yo había tenido un percance y que me iba a llevar a la clínica".

La víctima comenta que su cara estaba adormecida, y en las imágenes que compartió en facebook se observa que su ojo derecho lo tiene inflamado.

"Humillada e impotente, permití que me llevara a la clínica donde manifestó que habíamos tenido un accidente y una vez que entré a urgencias, desapareció y hasta la fecha no he vuelto a saber de él", comentó la víctima.

La publicación de su historia en su red social ha sido compartida más de 100 mil veces y ha recibido cientos de comentarios apoyando su gran valentía de publicar su historia.

"Como mujer, quiero hacer esta denuncia porque el silencio ni puede ser el recurso de hombres o mujeres víctimas de la violencia, que permite que sujetos como este, cometan este tipo de delitos y queden en la impunidad".

Fuente: SinEmbargo