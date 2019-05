Ex miliares de Guatemala prometen boicotear elecciones

Guatemala.- Ex militares de Guatemala bloquearon este lunes carreteras para exigir indemnización por sus años de servicio, debido a que ellos fueron reclutados durante la guerra civil. Ellos prometieron boicotear las elecciones del 16 de julio.

"Si para el 28 (de mayo) no tenemos una resolución (a las demandas) no habrán votaciones y no habrá nuevo presidente hasta que cumplan nuestras peticiones", dijo a periodistas Francisco de León, representante de los soldados retirados.

Los jubilados de las tropas del Ejército cumplieron con la advertencia anunciada la semana pasada de cierres de caminos para exigir una indemnización de 85 mil quetzales (unos 10 900 dólares) para cada uno.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó la amenaza de impedir los comicios y afirmó que "las elecciones son parte de la vida democrática del país y no pueden ser utilizadas como instrumento de negociación".

#EleccionesSeguras PNC participa en reunión de planificación de plan de seguridad departamental en Quetzaltenango. pic.twitter.com/7LEPLINPnW — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) 20 de mayo de 2019

De acuerdo con el líder de los militares, su asociación reúne a 1.7 millones de integrantes, por lo que se necesitarían cerca de 18 mil 525 millones de dólares para abonar la indemnización, cuando el presupuesto general del país actualmente ronda los 11 mil 245 millones.

De León y un grupo de sus compañeros se reunieron con diputados y funcionarios de gobierno para entablar un diálogo, pero señaló que la conversación fue infructuosa. Un nuevo acercamiento entre las partes se espera para la próxima semana.

Sin embargo, ante el anuncio del Ministerio del Interior de que no se permitirán bloqueos para las elecciones, el dirigente arreció sus amenazas al indicar que los miembros de su asociación "tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas" que aprendieron en el Ejército.

La policía de carreteras señaló en su cuenta de la red Twitter que los militares jubilados interrumpieron el paso en carreteras de los departamentos de Santa Rosa (sureste), Retalhuleu (sur), Zacapa (este) y Alta Verapaz (norte).

Los militares además de la indemnización demandan vivienda y derecho a un seguro de vida.

La mayoría prestó servicios en las Fuerzas Armadas durante la guerra civil en Guatemala, que entre 1960 y 1996 dejó unos 200 mil muertos y desaparecidos, de acuerdo con una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.

La semana pasada, el grupo también salió a respaldar las aspiraciones presidenciales de Zury Ríos, hija del fallecido exdictador y general Efraín Ríos Montt, cuya candidatura fue vetada por el Tribunal Constitucional, con base en un artículo de la Constitución que deja fuera de la contienda a familiares de personas que hayan participado en golpes de Estado.

El 16 de junio, Guatemala elegirá al presidente que sustituirá a Jimmy Morales, además de 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano.