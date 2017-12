Ex novio la mata de un escopetazo y luego se suicida

Buenos Aires, Argentina.- Tras una fuerte pelea con su ex pareja, una joven de tan solo 19 años fue arremetida por un disparo de escopeta por parte del antiguo novio, quien tras cometer el crimen, procedió a suicidarse en el sitio con una detonación de la misma arma.

De acuerdo con las autoridades de la comunidad General Arenales de la ciudad de Buenos Aires, los hechos sucedieron alrededor de las 0.30 horas de esta madrugada, dentro de la vivienda de la familia de la víctima.

El ángel de Brisa Álvarez, víctima del femicidio en General Arenales de 19 años. Ahora tiene paz y justicia. pic.twitter.com/3cmTzAZSDB — Alan Xavier Caceres (@alancaceres5) December 5, 2017

Según las fuentes, la victima había denunciado anteriormente a su ex pareja por abuso y violencia de género perpetuado contra ella. El criminal, identificado como Mauro Garrido, un ex bombero de 38 años de edad, fue a buscar a su ex novia para discutir con ella un asunto.

El desarrollo de los hechos

Foto: Flickr

De acuerdo con el reporte oficial, Garrido y la joven comenzaron una discusión dentro del patio interno del inmueble familiar hasta que en un momento el hombre empuñó una escopeta calibre 12/70.

El ex bombero efectuó un disparo que impactó en la cabeza de la chica, quien murió en el acto a raíz de las lesiones sufridas. Inmediatamente, Garrido se disparó con la misma escopeta, falleciendo también a los pocos minutos de las heridas.

Foto: Temática

Ante el evento, la hermana de la víctima llamó al número de emergencias 911 solicitando auxilio, a lo cual acudieron elementos de la comisaría de General Arenales, confirmando que ambos heridos se encontraban ya muertos.

El perpetuador del asesinato, Mauro Garrido, se dedicaba a la instalación de aires acondicionados y a la reparación de electrodomésticos, practicaba tiro y tenía tres hijos que residen junto a la madre en otra localidad.

Por su parte, la víctima se dedicaba a cuidar chicos y había denunciado a Garrido por violencia en ocasiones anteriores.



Discute fuertemente con su esposo y lo mata de un balazo

Foto: Archivo

La vida de un hombre terminó por culpa de la persona que menos imaginaba. Juan Carlos, de 50 años fue asesinado de un balazo por su pareja, Angélica, quien era ocho años mayor él.

Durante una fuerte discusión que se produjo entre ambos, en una vivienda ubicada en una isla entrerriana La Invernada, en Argentina, donde estaban pasando el fin de semana junto a sus dos hijos.

El hecho se produjo en la madrugada de este lunes durante una pelea verbal que mantuvo la pareja, que tiene domicilio en la ciudad de Rosario, en el país argentino.

Aparentemente, en ese lapso de tiempo, la mujer tomó una escopeta y efectuó un disparo que le impactó al hombre en el mentón, informaron fuentes policiales a la prensa de Rosario y de Entre Ríos.

Foto: Archivo

Según un vocero policial rosarino, el velador escuchó el disparo y alertó a los dos hijos de la pareja, Daniel y Jonatan, al tiempo que el mayor de estos trasladó al herido al Hospital Alberdi de Rosario, donde falleció horas después.

En tanto, el hijo menor acompañó a su madre a la Comisaría de la localidad.

Los voceros dijeron que la mujer confesó el homicidio y quedó detenida, pero luego fue trasladada a una dependencia de la Policía de Entre Ríos en la ciudad de Victoria, ya que la isla donde se produjo el hecho forma parte de esa jurisdicción.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: