Ex policías son acusaos de cargos federales de derechos civiles por la muerte de George Floyd

Minneapolis.- Derek Chauvin y otros tres ex oficiales, involucrados en el arresto y muerte de George Floyd, fueron acusaos por cargos de derechos civiles, por un jurado en federal en Minnesota.

Los cuatro ex policías de Minneapolis involucrados en el arresto y muerte de George Floyd, acusándolos de violar intencionalmente los derechos constitucionales del hombre negro mientras lo inmovilizaban boca abajo en la acera y jadeaba por aire.

Una acusación formal de tres cargos revelada el viernes nombra a Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao.

Específicamente, Chauvin está acusado de violar el derecho de Floyd a estar libre de incautación y fuerza irrazonables por parte de un oficial de policía. Thao y Kueng también están acusados de violar el derecho de Floyd a estar libre de un ataque irrazonable, alegando que no intervinieron para detener a Chauvin cuando se arrodilló sobre el cuello de Floyd.

Los cuatro oficiales están acusados de no brindar atención médica a Floyd.

El arresto y muerte de Floyd el 25 de mayo, que un transeúnte capturó en un video de teléfono celular, provocó protestas en todo el país y llamamientos generalizados para poner fin a la brutalidad policial y las desigualdades raciales.

Chauvin también fue acusado en una segunda acusación, derivada del arresto y sujeción del cuello de un niño de 14 años en 2017.

Lane, Thao y Kueng hicieron su primera comparecencia ante el tribunal el viernes por videoconferencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Minneapolis. Chauvin no formó parte de la comparecencia ante el tribunal.

Chauvin fue condenado el mes pasado por cargos estatales de asesinato y homicidio involuntario en la muerte de Floyd y se encuentra en la única prisión de máxima seguridad de Minnesota mientras espera la sentencia. Los otros tres ex oficiales enfrentan un juicio estatal en agosto y están libres bajo fianza. Se les permitió permanecer libres después de la comparecencia ante el tribunal federal del viernes.

Floyd, de 46 años, murió después de que Chauvin lo inmovilizara contra el suelo con una rodilla en el cuello, incluso cuando Floyd, que estaba esposado, repetidamente decía que no podía respirar. Kueng y Lane también ayudaron a contener a Floyd: los fiscales estatales han dicho que Kueng se arrodilló sobre la espalda de Floyd y Lane sujetó las piernas de Floyd.

Los fiscales estatales dicen que Thao detuvo a los transeúntes y les impidió intervenir durante la restricción de nueve minutos y medio.

El abogado de Chauvin, Eric Nelson, argumentó durante su juicio por asesinato que Chauvin actuó razonablemente en la situación y que Floyd murió debido a problemas de salud subyacentes y al uso de drogas. Ha presentado una solicitud para un nuevo juicio , citando muchos problemas, incluida la negativa del juez a adelantar el juicio debido a la publicidad.

Nelson no hizo comentarios sobre los cargos federales el viernes. El abogado de Kueng tampoco hizo comentarios. Un mensaje dejado para el abogado de Thao no fue respondido de inmediato, y una llamada al abogado de Lane se desconectó cuando The Associated Press se comunicó con él.

El reverendo Al Sharpton dijo que los cargos federales contra los oficiales muestran que el Departamento de Justicia "no lo excusa ni permite que la policía actúe como si lo que hacen fuera un comportamiento aceptable en el cumplimiento del deber".

Lo que no pudimos lograr que hicieran en el caso de Eric Garner, Michael Brown en Ferguson y muchos otros, finalmente lo estamos viendo hacer hoy, dijo Sharpton.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, cuya oficina procesa los cargos estatales, dijo que el gobierno federal tiene la responsabilidad de proteger los derechos civiles de todos los estadounidenses y que "el enjuiciamiento federal por la violación de los derechos civiles de George Floyd es totalmente apropiado", particularmente ahora que Chauvin es condenado por asesinato.

Para presentar cargos federales por muertes que involucran a la policía, los fiscales deben creer que un oficial actuó bajo el "color de la ley" o la autoridad del gobierno, y privó intencionalmente a alguien de sus derechos constitucionales, incluido el derecho a estar libre de incautaciones irrazonables o el uso de fuerza irrazonable.

Ese es un estándar legal alto; un accidente, un mal juicio o una simple negligencia por parte del oficial no son suficientes para respaldar los cargos federales.

Roy Austin, quien procesó casos como ex asistente del fiscal general en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo que los fiscales tienen que demostrar que los oficiales sabían que lo que estaban haciendo estaba mal en ese momento, pero lo hicieron de todos modos.

La condena por un cargo federal de derechos civiles se castiga con hasta cadena perpetua o incluso con la pena de muerte, pero esas duras sentencias son extremadamente raras y las pautas federales de sentencia se basan en fórmulas complicadas que indican que los oficiales obtendrían mucho menos si los condenan.

En el caso de Chauvin, si la corte federal utiliza el asesinato en segundo grado como su delito subyacente, podría enfrentar desde 14 años hasta un poco más de 24 años, dependiendo de si asume la responsabilidad, dijo Mark Osler, exfiscal federal y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas.

Osler dijo que las pautas establecen claramente que cualquier sentencia federal se cumpliría al mismo tiempo que una sentencia estatal; las sentencias no se acumularían. Chauvin debe ser sentenciado por los cargos estatales el 25 de junio.

La primera acusación dice que Thao y Kueng sabían que Chauvin tenía la rodilla en el cuello de Floyd, incluso después de que Floyd no respondiera, y "deliberadamente no intervinieron para detener el uso irrazonable de la fuerza por parte del acusado Chauvin".

Los cuatro oficiales están acusados de privar deliberadamente a Floyd de la libertad sin el debido proceso, por su presunta indiferencia deliberada hacia las necesidades médicas de Floyd.