Ex recluso que se cambió el nombre a "Nadie" quiere ser alcalde

New Hampshire.- Un ex recluso que cambió legalmente su nombre a "Nadie" se postula para alcalde de la ciudad de Keene. Nadie, formalmente Richard Goyan Paul, está compitiendo con dos concejales de la ciudad en una primaria no partidista por uno de los dos espacios en una elección general de noviembre, según el Boston Globe.

A pesar de admitir que es una gran apuesta, el hombre de 50 años le dijo al periódico que incluso está considerando un desafío republicano primario contra el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, el próximo año.

El "activista por la libertad del cannabis" ha sido arrestado 11 veces y encarcelado durante al menos 60 días, dijo el Globe, citando registros judiciales.

De hecho, el problema legal más reciente "realmente me ha sacado del camino de la campaña durante un mes para lidiar con eso", dijo al periódico, que dijo que vive en un flophouse.

New Hampshire man named 'Nobody' is running for mayor

Cambió su nombre legalmente en agosto, con el nombre único en su licencia de conducir, diciendo que se inspiró en el irónico eslogan de la campaña "Vote por nadie".

Francamente, no me gustó el mensaje de decirle a la gente que no votara, pero me hizo pensar que si el nombre de alguien era" Nadie "y aparecía en la boleta así", dijo al periódico.

En un video de él en la corte recibiendo el cambio de nombre, le dice al juez que es "una combinación de performance y protesta". Sus principales políticas son reducir los impuestos y tener una política de puertas abiertas para cualquier persona que tenga quejas sobre policías, dijo.

'Nobody' registers to run as anarchist candidate for mayor in Keene, NH

"Estoy recibiendo mucha buena respuesta", dijo Nadie. "La última vez que fui a la licorería hay un tipo allí y dice" estás postulando para alcalde "y yo estoy como" sí, lo estoy ". Estaba como" genial ", le dijo al Globe.

Hombre asaltó un banco presuntamente para pagar su boda

Un hombre asaltó un banco presuntamente porque no tenía como pagar el anillo y gastos de su boda.

El asalto fue captado por las camáras de seguridad del banco, por lo que su rostro fue publicado en el Facebook del Sheriff del Condado de Trinity para que pudiera se identificado.

Tras la publicación de las autoridades su propia novia lo vio en las redes y le llamó inmediatamente para preguntarle si había robado en un banco, ella estaba segura que era él y le dijo que necesitaba entregarse.

El sujeto convencido de que había cometido un delito se entregó a las autoridades, el dinero robado también fue recuperado.

"Basicamente declaró que se casaría mañana, así que no tenía suficiente dinero para un anillo de bodas que quería comprar y tenía que pagar por el lugar de la boda", dijo el sheriff Woody Wallace en un video publicado en Facebook.

Ahora el individuo se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Trinity, fue acusado de robo con agravantes.