Exastronauta de la NASA se declara culpable de matar a dos niñas

Estados Unidos.- Un exastronauta de Estados Unidos se declaró culpable de los cargos relacionados con la muerte por tráfico de dos niñas en 2016.

James Halsell Jr., de 64 años, ex comandante del transbordador espacial de la NASA, había sido acusado de cargos de asesinato imprudente en el accidente de Alabama que mató a Niomi Deona James, de 11 años, y a Jayla Latrick Parler, de 13 años.

Admitió su culpabilidad por múltiples cargos reducidos de homicidio involuntario y asalto el jueves en Tuscaloosa. Según el acuerdo, Halsell cumplirá cuatro años de prisión seguidos de 10 años de libertad condicional.

Se enfrentaba a 60 años tras las rejas por golpear por detrás al vehículo que transportaba a las dos víctimas, mientras supuestamente conducía bajo los efectos del alcohol a una alta velocidad.

La familia de las víctimas no estaba satisfecha con la sentencia más leve. "No fue justicia", dijo Latrice Parler, la madre de las niñas, quien agregó que no creía que la disculpa de Halsell fuera sincera.

El ex astronauta de la NASA James Halsell jr. quien ha sido acusado del asesinato de dos niñas mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

“Mis hijas eran niñas pequeñas increíbles, hermosas, inteligentes y fuertes que podrían haber sido cualquier cosa en este mundo si hubieran tenido la oportunidad de crecer, pero eso me fue arrebatado a mí ya todos los demás en este mundo”, dijo Parler.

El padre de la niña, que resultó herido en el accidente, dijo que las ruedas de la justicia se movieron demasiado lentamente en el caso, que se retrasó por una miríada de razones, incluida la pandemia.

El lugar del accidente del 7 de junio de 2016, donde el ex astronauta de la NASA James Halsell Jr. conducía borracho y golpeó y mató a Niomi Deona James y Jayla Latrick Parler.

El fiscal de distrito Hays Webb dijo que la sentencia "sirve como recordatorio de que hay una línea muy fina".

"Tienes a alguien que ha estado en el espacio cinco veces y, debido a una mala decisión de su parte, terminó matando a dos niñas", dijo Webb.

Halsell dejó la NASA en 2006 para trabajar en la industria aeroespacial. Webb dijo que su estatus de celebridad tuvo "cero influencia de cualquier manera" en los procedimientos.