Exconvicto denuncia abuso contra un joven en cárcel de Nicaragua

Managua.- Un ex "preso político" de Nicaragua denunció este jueves que un joven sufre violencia sexual en un calabozo de la Policía Nacional, con el supuesto beneplácito de los oficiales, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.

Walter Aburto, de 50 años, liberado anoche tras seis días en prisión, afirmó que un joven originario de la ciudad de Estelí (norte) le confesó ser víctima de "constantes violaciones sexuales" por parte de su compañero de celda en El Chipote, en Managua, sin que los policías lo protejan.

El Chipote, donde son llevados la mayoría de "presos políticos", ha sido denunciado como un centro de torturas de la Policía de Nicaragua, fama que creció desde abril de 2018, cuando las autoridades recurrieron a la violencia para contener un estallido social contra el presidente Daniel Ortega.

"En una celda un tipo abusa sexualmente de un joven estiliano, blanco, joven, barba cerrada. Es un tipo malandro, delincuente común, está con el muchacho", dijo Aburto, a periodistas.

En presencia de la abogada Yonarki Martínez, conocida como "la defensora de los presos políticos", Aburto señaló que tuvo que amenazar al agresor dentro para detenerlo, cuando un joven capturado junto con él, el pasado 5 de julio, le confesó entre llantos que el hombre lo quería violar.

El taxista de Masaya, Walter Javier Aburto Sánchez, denuncia que fue golpeado y torturado por oficiales de la Policía Nacional y dice que un sujeto viola constantemente a un joven esteliano que se encuentra en las celdas.

"Le dije (al segundo joven): No tengas miedo. Le temblaba su rostro y sus labios. Al esteliano lo miré al fondo, muy triste, muy dolido. Solo compartimos unos ciertos momentos, no le pudimos preguntar su nombre (...), me gustaría que pudieran ver a fondo qué hacer con esa pobre criatura", sostuvo Aburto.

Algunos manifestantes excarcelados ya han denunciado abuso sexual con objetos por parte de policías hacia varones, pero esta es la primera vez que se informa de un acto de violación ejecutado por un reo común bajo la complacencia de la Policía, en el marco de la crisis.

Organismos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) han reportado abusos y violaciones sexuales hacia mujeres en prisión, en el mismo contexto.

Otros dos ex "presos políticos" fueron testigos del caso, afirmó Aburto, quien fue capturado con tres personas más en la ciudad de Masaya (Pacífico) el viernes pasado, un día antes de la última presentación de Ortega en público.

Mientras Aburto hacía la denuncia, otros ex "presos políticos" informaban esta mañana que estaban siendo perseguidos por la Policía Nacional en las ciudades de Matagalpa y Jinotega, al norte de Nicaragua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su preocupación "por la continuidad de la represión en Nicaragua", así como "la falta de voluntad del Estado para restablecer las libertades y derechos a toda la población".

La CIDH manifiesta preocupación por continuidad de la represión en Nicaragua después de casi cinco meses de instalada la Mesa de Negociación. También lamenta la falta de voluntad del Estado para restablecer las libertades y derechos a toda la población.

La CIDH sostiene que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.

El conflicto local ha dejado 326 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales cuentan hasta 594, y el Gobierno reconoce 200.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.