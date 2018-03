Exguerrilla FARC se retira de presidenciales en Colombia

Bogotá.- La exguerrilla FARC anunció este jueves su retiro de la carrera presidencial en Colombia por los problemas de salud de su líder y candidato, Rodrigo Londoño (Timochenko), internado en un hospital en Bogotá.

"La cirugía practicada en el día de ayer (...) nos ha llevado a declinar nuestra aspiración presidencial", dijo el excomandante rebelde y candidato al Senado, Iván Márquez, en rueda de prensa.



Timochenko, de 59 años y a quien las encuestas no le daban ningún opción de llegar a la presidencia, fue operado el miércoles de una compleja cirugía de baipás coronario, de la que según los médicos se recupera de manera satisfactoria, tras sufrir un infarto el 1 de marzo.

Márquez afirmó que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido del acuerdo de paz de finales de 2016, continuará en la contienda legislativa del domingo y no descartó apoyar a alguno de los aspirantes presidenciales en los comicios del 27 de mayo.

"El no participar en la contienda presidencial de manera directa y con candidato, no quiere decir que no asumamos también una vocería frente a los demás candidatos", sostuvo.