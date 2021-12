Exhuman en Colombia los restos de uno de los elefantes más longevos del mundo

Con fines investigativos y educativos, un grupo de 20 expertos exhumó en un parque de conservación de especies en Colombia los restos de Leidy, un elefante asiático que en su momento llegó a ser considerado el más longevo de su especie.

Biólogos, zootécnicos y veterinarios, además de profesionales en criminalística, ciencias forenses animales y en comportamiento animal participaron de la prospección en el Parque Temático Hacienda Nápoles, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), donde permaneció sepultado este espécimen por casi 10 años.

A Leidy, una hembra de elefante asiático que estuvo en el Zoológico Santa Fe por más de tres décadas tras ser rescatada de un circo, le fue aplicada la eutanasia en marzo de 2012 por el deterioro en su salud, lógico para sus 73 años de edad.

Propósito de la exhumación

Luego de tres días de excavaciones en ese santuario de fauna, que en el pasado fue una lujosa finca del capo del narcotráfico Pablo Escobar, lograron recuperar la osamenta de unos 700 kilos, que fue traslada a la Clínica Veterinaria Uniremington en Medellín para iniciar un proceso de identificación, limpieza y reconstrucción.

"Este tipo de intervención no se había hecho en América Latina. No hay datos que nos permitan identificar una exhumación de tipo forense veterinario en megafauna, con una especie que lleve casi una década sepultada. Esto no tiene parangón", dijo a Efe el director de la Unidad Forense Veterinaria, Julio César Aguirre, quien lidera el proyecto.

Explicó que esta intervención, además de "fortalecer" la prospección a fosas de animales en Colombia, pretende identificar y clasificar la osamenta de este "espécimen valioso" para investigar y realizar una "ayuda publicable" que sirva como guía de referencia a los veterinarios del mundo.

El experto en ciencias forenses animales contó que en la fosa donde fue sepultada Leidy una década atrás hallaron el cadáver de un elefante que, en términos comparativos con pequeñas especies, podría tener apenas dos años de inhumado.

"Estas observaciones y características para nosotros fueron reveladoras; sin duda va a otorgar información muy importante", afirmó Aguirre.

Destacó que Leidy vivió un poco más de 70 años, y esto en un elefante asiático en cautiverio, hasta ese momento antes de morir, "era el registro de más años de un elefante en un centro zoológico o parque de conservación", por ello llegó a ser considerado uno de los especímenes paquidérmicos más longevos del mundo.

"Ella tuvo una vida con diferentes matices, vamos a ver cuáles están representados en las pruebas que le vamos a hacer en los huesos durante los próximos meses", apuntó.

Exhibición para educar

Una vez los veterinarios forenses culminen los procesos de osteotecnia, tanatología y tanatopraxia, relacionados con higienización, conservación, restauración y reconstrucción de los restos, proyectan volver a configurar anatómicamente a la elefanta para que pueda aportar en términos pedagógicos y educativos con su exhibición en el Parque Temático Hacienda Nápoles.

"También es un asunto de memoria histórica, de ver cómo cuando Leidy estaba en vida no había prohibición de los animales en circo. Hemos avanzado mucho en esta década en términos de bienestar animal", concluyó el experto.

