Exigen a Jair Bolsonaro que gobierno adquiera una vacuna efectiva contra Covid-19

Brasil.- Las autoridades de Salud de Brasil, han solicitado al presidente del país sudamericano Jair Bolsonaro, a asegurar que su gobierno adquiera una vacuna contra la Covid-19 que sea efectiva y segura para la población.

La solicitud de las autoridades de Salud de los 27 estados que conforman Brasil, nace luego de darse a conocer que dentro de la lista de vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 que adquirió el gobierno de Jair Bolsonaro no incluyera la vacuna china “Coronovac”, producida por los laboratorios Sinovac Biotech.

"El Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS) y el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud (CONASEMS) reiteran la defensa de la incorporación por parte del Programa Nacional de Inmunización (PNI) de todas las vacunas contra la covid-19, con reconocida efectividad y seguridad, especialmente las que ya se están probando en Brasil", señala el comunicado divulgado este sábado por las autoridades sanitarias.

La "Coronavac" está siendo experimentada en Brasil por el Instituto Butantan y el laboratorio chino Sinovac Biotech, con el respaldo del gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, que ya adquirió dosis para suplir las necesidades de los 46 millones de habitantes que tiene esta región del país.

El presidente Jair Bolsonaro ha mantenido una disputa política contra Doria, su principal rival en el campo conservador, por la vacuna “Coronovac”.

Bolsonaro ha causado gran polémica en Brasil debido al manejo de la pandemia, pues las medidas que han implementado en el país amazónico han causado grandes afectaciones, llegando a ser uno de los países con el mayor número de casos registrado por coronavirus, reportando más de 176 mil muertos a causa de la enfermedad respiratoria.

Jair Bolsonaro ha sido una de las millones de personas en Brasil que se ha contagiado del Covid-19, sin embargo logró recuperarse junto a su esposa Michelle Bolsonaro.

En sus últimas declaraciones, Jair Bolsonaro advirtió que una vez esté lista la vacuna, no se la aplicará debido a que es libre de decidir sobre el uso del fármaco en su sistema.

Voy a decir para ustedes que no voy a tomarla, es un derecho mío. Y estoy seguro de que el Parlamento no va a crear dificultades para quien, por ventura, no quiera tomar la vacuna", indicó el pasado 26 de noviembre.