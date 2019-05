Exministro argentino desmiente ser asesor del Gobierno mexicano

México.- El diputado argentino Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía en el Gobierno de Cristina Fernández, desmintió este miércoles que haya viajado a México para asesorar al Gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador.

"El colmo de las fake news: se arman en México, se difunden en Buenos Aires y nadie chequea nada", publicó el político argentino en Twitter junto a un artículo que lo señalaba como futuro asesor del Gobierno mexicano.

El colmo de las fake news: se arman en México, se difunden en Bs. As. Y nadie chequea nada... pic.twitter.com/Pq7uWetxrT — Axel Kicillof (@Kicillofok) 8 de mayo de 2019

Esta noticia, difundida en varios medios locales, aseguraba que Kicillof tiene previsto abrir una consultoría política y económica en el adinerado barrio de Polanco de la capital mexicana y que ya tenía como clientes a la secretaría mexicana de Bienestar y a la de Función Pública.

"No conozco Polanco, no conocía a ninguno de los funcionarios mencionados en la nota y no me dedico a la consultoría", añadió Kicillof, quien fue ministro de Economía y Finanzas de Argentina entre 2013 y 2015.

El actual diputado por el argentino Frente para la Victoria (FPV), liderado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), llegó el pasado lunes a Ciudad de México, donde ha mantenido reuniones con diversas autoridades y miembros del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El lunes compartió un "grato encuentro" con el presidente del Senado mexicano, Martí Batres, y con el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, ambos de Morena, según expresó el argentino.

Esta mañana compartí un grato encuentro con el presidente del Senado de México @martibatres y el senador @HVasconcelos_ presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. pic.twitter.com/a6nVXC7c53 — Axel Kicillof (@Kicillofok) 6 de mayo de 2019

Posteriormente se reunió con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde, y su equipo.

Tuvimos una muy productiva reunión con @LuisaAlcalde , secretaria del trabajo y la previsión social del Gobierno de AMLO, en la Ciudad de México. pic.twitter.com/l3xLJiLX8W — Axel Kicillof (@Kicillofok) 7 de mayo de 2019

El martes, el político argentino se encontró con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, con quien conversó "sobre la situación política y económica mundial y cómo impacta" en México y Argentina.

Segunda jornada de reuniones en México. Con @GMarquezColin conversamos sobre la situación política y económica mundial y cómo impacta en nuestros países. pic.twitter.com/1GdqVkRwIn — Axel Kicillof (@Kicillofok) 7 de mayo de 2019

Por su parte, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, publicó una foto en Twitter tras un encuentro con el diputado argentino.

"Buena plática con Axel Kicillof sobre el futuro de las economías latinoamericanas y las alternativas al modelo neoliberal", expresó el diputado mexicano.

En entrevista este miércoles con la periodista Carmen Aristegui, Kicillof habló sobre la situación política en Argentina y aseveró que las encuestas dan una victoria a Cristina Fernández frente al actual presidente argentino Mauricio Macri.

Desde las 00 hs de Argentina -10 pm en México- podrán ver la entrevista que me realizó @aristeguicnn en CNN en español. pic.twitter.com/k7WUMf9hH8 — Axel Kicillof (@Kicillofok) 8 de mayo de 2019

"Hoy las encuestas dan que Cristina le ganaría a Macri probablemente, en muchas de ellas, en la primera vuelta y algunas en el balotaje. Pero Cristina no ha definido la candidatura porque toda la fuerza política nuestra está tratando de articular un gran frente de oposición", aseveró.

El kirchenirsmo está a la expectativa de que Cristina Fernández, procesada por corrupción, oficialice próximamente su candidatura a las presidenciales del próximo 27 de octubre.