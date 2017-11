Expertos explican porqué submarino ARA no habría emergido

El submarino argentino desaparecido hace una semana en el Atlántico Sur estaría en el lecho marino porque ningún tripulante pudo accionar los mecanismos para hacerlo emerger, dijo el miércoles un perito naval del país austral.

La desesperada búsqueda del submarino ARA San Juan en el Mar Argentino ingresó el miércoles en una fase crítica, ya que sus 44 tripulantes podrían empezar a sufrir la falta de oxígeno si la nave, como se cree, permanece bajo el agua.

Con el fin de hallar la nave, las autoridades han lanzado un inédito operativo internacional de rescate del que participan cerca de 4 mil personas y unos 30 aviones y barcos de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Chile.

"No hay ninguna posibilidad de que no flote si alguien quiere que flote. No están pudiendo salir a flote porque no tienen capacidad física de hacerlo", dijo a Reuters el perito naval Fernando Morales.