Expiloto de EU que vio a un OVNI declara que este cometió un "acto de guerra"

Estados Unidos.- Uno de los pilotos cuyo encuentro con un objeto misterioso - y aún inexplicable - frente a las costas de los Estados Unidos en 2004 dice lo que fuere, cometió un "acto de guerra". En noviembre de 2004, se detectaron anomalías en el radar frente a la costa de California.

El comandante David Fravor, entonces piloto de la Marina de los EE. UU., Fue enviado a investigar, y luego describió lo que vio como "nada que yo haya visto", un objeto con forma de Tic Tac de 14 metros de largo capaz de girar en una moneda de diez centavos y hacerse invisible. al radar.

Fue seguido por otros pilotos que lograron captarlo en video. Los clips fueron filtrados en 2017 por un grupo de investigación OVNI fundado por el cantante punk Tom DeLonge de Blink 182, y formalmente desclasificado en 2020 por el Pentágono.

Fravor apareció recientemente en un podcast presentado por el científico investigador del MIT Lex Fridman, quien lo llamó "uno de los testigos más creíbles" en la historia de la investigación OVNI.

Dijo que el encuentro duró varios minutos y que estaba reaccionando a lo que estaban haciendo. "Esto no es como, 'lo vimos y se fue', o 'vi luces en el cielo y se fue' - vimos esto en un día claro como el cristal con cuatro observadores entrenados".

Fravor dijo que trató de acercarse a él, pero una vez que estuvo a unos pocos cientos de metros aceleró tan rápido que desapareció en solo medio segundo.

Recuerdo que le dije al tipo en mi asiento trasero: 'Amigo, no sé tú, pero estoy bastante desconcertado'.

Una vez que aterrizó, Fravor mencionó el objeto a otro piloto, Chad Underwood, que estaba a punto de despegar. Underwood encontró el OVNI, apuntó su radar hacia él y se atascó.

Le está diciendo al radar, 'Mire hacia abajo en la línea de visión, lo que sea que esté allí, quiero que lo agarre y cree un archivo de rastreo', que le dirá dónde está, qué tan rápido es y la dirección en la que va, dijo Fravor.

"El radar es lo suficientemente inteligente como para que cuando la señal regrese, si ha sido alterada, te dirá, te dará indicaciones de que está bloqueado ... Está bloqueado en casi todos los modos que puedes ver ... puede decir que está atascado. "Cuando atascas activamente otra plataforma, eso es técnicamente un acto de guerra".

Dijo que aparte de eso, el objeto reaccionó exactamente como lo haría si lo estuviera pilotando, excepto que podría hacer cosas que ninguna tecnología humana conocida puede hacer.

"No me gusta meterme en los pequeños hombres verdes, pero no creo que lo hayamos desarrollado ... Creo que puedes esconder cosas por un tiempo. Este es un salto gigante en tecnología".

El origen del objeto sigue siendo desconocido. Algunos senadores estadounidenses han sugerido que podría ser tecnología rusa o china.

