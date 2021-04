Explosión del volcán La Soufriere deja pueblos tapizados con cenizas

San Vicente y las Granadinas.-Al menos 16 mil personas han sido evacuadas de las islas del país San Vicente y las Granadinas, donde el volcán La Soufriere ha estado realizando múltiples explosiones, lo que ha provocado que múltiples comunidades quedaran tapizadas por las cenizas.

Científicos de la islas caribeñas de San Vicente y la Granadinas revelaron su temor, pues hay probabilidades de que las explosiones y erupciones del volcán La Soufriere, que ya tiene múltiples pueblos tapizados con ceniza, continúen durante el resto de este 10 de abril, así como en días posteriores.

Sobre el saldo de las múltiples explosiones y erupciones del volcán La Soufriere, se ha informado por parte de una radioemisora local, que un hombre de edad avanzada falleció, luego de que se saliera del refugio para ir a su vivienda, donde finalmente fue encontrado sin vida.

De acuerdo a la versión que ofreció la familia sobre la muerte del adulto mayor, este habría fallecido debido a las dificultades para respirar que le provocó el aire cargado de cenizas, las cuales fueron lanzadas por el volcán.

Por otra parte, Cruz Roja en San Vicente y las Granadinas ha confirmado a EFE, que se encuentran realizando operativos de búsqueda y rescate pues tienen un registro de tres personas desaparecidas.

"Sus familiares nos han dicho que no saben nada de ellos desde ayer", detalló el vicepresidente de la Cruz Roja en San Vicente, Harvey Farrell.

De acuerdo a la información registrada sobre las explosiones registradas este viernes 09 de abril, se ha señalado que el volcán La Soufriere registró tres explosiones, las cuales dejaban estelas de ceniza, humo y vapor, con un tamaño de hasta seis kilómetros de altura.

Por su parte el científico a la cabeza del control de la actividad del volcán, Richard Robertson, relató a un medio local que las explosiones del volcán en San Vicente y las Granadinas podrían durar días, incluso semanas.

"Estamos ahora en una especie de período silente de entre tiempos. Ya han empezado las explosiones (hasta tres) y puede haber más. No han sido necesariamente las más fuertes. Básicamente se trata de magma fresca, material diverso y gas. No nos debemos sorprender si sigue durante días o semanas. Hay que vigilarlo de cerca", dijo Richard Robertson este 10 de abril.

Durante su declaración en el medio local, pidió a la población que no se retirara los cubrebocas, no solo por la pandemia de Covid-19 y el riesgo de contagio que esto atrae, si no que para cuidarse el pesado aire que ha sido contaminado por las cenizas arrojadas por el volcán La Soufriere.

"Son cenizas diferentes a las que se generan cuando se quema madera o carbón. Estas son fragmentos muy finos de rocas producidas por el propio volcán", indicó Richard Robertson. "Esa roca ahora se ha pulverizado y sale expulsada en lo que llamamos ceniza".

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas declaró que si las explosiones dejan de ser severas, en cuatro meses, se podría plantear el regreso a la normalidad en dicha región.

Es decir, son al menos 120 días en que la población que vive en los alrededores del volcán La Soufriere deberá permanecer lejos de sus hogares y pertenencias, pues las cenizas han tapizado las calles, autos y casas de dichas comunidades.

Por su parte, los países vecinos a San Vicente y las Granadinas, como República Dominicana, Barbados y Santa Lucía, han comenzando con el envío de material, que permita a las 16 mil personas evacuadas continuar subsistiendo, mientras continúan las explosiones del volcán La Soufriere.