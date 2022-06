Explotan alcantarillas en el centro de Boston, evacuan edificios tras explosión

Boston.- Dos alcantarillas explotaron en el centro de Boston el jueves por la mañana, rompiendo una ventana, forzando la evacuación de dos edificios y enviando a una persona al hospital.

Las explosiones se informaron alrededor de las 8:30 am cerca del área de High Street y Federal Street en el distrito financiero. No hubo noticias inmediatas sobre la causa, informó The Associated Press.

Las explosiones rompieron la ventana de un edificio de oficinas en High Street, lo que obligó a evacuar a las personas que estaban adentro.

El Departamento de Bomberos de Boston dijo en un tuit que dos edificios fueron evacuados y una persona fue trasladada a un hospital por los servicios médicos de emergencia.

El subjefe del Departamento de Bomberos de Boston, Brian Tully, dijo a los periodistas que se encontraron niveles elevados de monóxido de carbono en edificios cercanos, que dijo que eran "un subproducto de la explosión". Los equipos estaban trabajando para bajar esos niveles con equipo, informó Wbur.

"Cuando usamos una tonelada de electricidad y energía, el equipo se usa en exceso, se sobrecarga y, finalmente, de vez en cuando, algo se rompe", dijo Tully.

El departamento de bomberos también estaba revisando los edificios del área en busca de posibles niveles elevados de monóxido de carbono.

La respuesta de emergencia al área también estaba causando dolores de cabeza en el tráfico. Dos rampas de la Interestatal 93 en el área fueron cerradas al tráfico, según el Departamento de Transporte del estado.