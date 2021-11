“Exploté, no sé lo que hice”: Mató a la hija de 4 años de su pareja, tras enterarse de su embarazo en Argentina

Puerto Madryn, Argentina.- Una posible cadena perpetua enfrenta Fabiana Cruz, una mujer que asesinó a una niña de cuatro años, hija de Ana Quispe, su pareja, en un arranque de ira tras enterarse que Quispe estaba embarazada en Puerto Madryn, Argentina.

“Exploté, no sé lo que hice” dijo Fabiana Cruz de 21 años en los tribunales intentando defenderse de la acusación del crimen de Agustina, la hija de cuatro años de su pareja, Ana Quispe.

La pequeña Agustina murió por los traumatismos provocados por una golpiza propinada por Cruz, su madrastra, quien se había enterado que Ana Quispe de 28 años estaba embarazada, de esa forma se enteró de su engaño.

“Ella (Ana) volvía borracha, con hombres y me pegaba. Me decía que le había arruinado la vida. Nunca creí que fuera capaz de engañarme o mentirme. Por eso cuando me enteré de todo exploté, no sé lo que hice”, se justificó la acusada.

Fabiana Cruz de 21 años podría ser sentenciada a cadena perpetua. Foto: Fiscalía de Puerto Madryn

Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 2019 cuando Cruz fingió que la niña se había caído y golpeado tratando esconder lo sucedido mientras la llevaba al hospital de Trelew, en donde la atendieron, aunque los médicos pronto se percataron que las lesiones de la niña no concordaban con lo dicho por la mujer.

Agustina murió el mismo día que fue internada en terapia intensiva por sus golpes, “No quedan dudas que la persona que tenía que cuidarla fue la que la mató, no sólo le quitó la vida, sino que lo hizo de una manera perversa y cruel”, dijo el fiscal Daniel Báez.

Durante la autopsia realizada, se descubrió que la menor contaba con una multiplicidad de lesiones, entre las que se encuentran heridas de 16 grupos y un traumatismo en el cráneo, cuya muerte fue causada por un paro cardiorrespiratorio con múltiples traumatismos de cráneo y golpes.

Los fiscales piden cadena perpetua para la acusada a quien se le imputa el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento”, cuya sentencia se dará este martes 30 noviembre.