Extraña muerte. Encuentran a 3 niños sin vida en una casa de Los Ángeles, California

Los Ángeles.- Tres niños menores de edad fueron encontrados muertos en una casa de Los Ángeles, California, por lo que la madre fue arrestada al ser la principal sospechosa de los decesos, según informes de la policía local.

Los agentes llegaron a la vivienda donde se encontraban los cuerpos de los niños, luego de que un miembro de la familia pidiera ayuda tras la muerte de los menores.

Al llegar, los oficiales encontraron a los niños sin vida, son embargo, aseguran que no había "signos de trauma", al tratar de ayudarlos, los niños no respiraban y los esfuerzos por revivirlos no tuvieron éxito.

La policía encontró a dos niños y una niña inconscientes en un dormitorio de su casa en el este de Los Ángeles, mientras que la madre de 28 años no ha sido identificada, está siendo interrogada por la policía como una persona de interés.

Cabe mencionar que hasta el momenot, no existe información inmediata sobre el padre de los niños, informa CBSLA.

El teniente Chuck Calderaro, de la Oficina de Homicidios de LASD, dijo que no estaba claro de inmediato qué causó las muertes y que se realizarán autopsias, según lo informado por The Sun.

Aun se desconoce la causa de la muerte y se está investigando, según la policía dijo que la información preliminar no reveló informes previos de abuso o negligencia infantil en el hogar.