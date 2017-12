FBI examinará presunto abuso sexual a inmigrante

SAN ANTONIO.- El FBI investigará las acusaciones de una inmigrante detenida en Texas que dice que un guardia abusó sexualmente de ella, informó la agencia el martes.

El FBI dijo que abrió una investigación de derechos civiles con relación al caso de Laura Monterrosa, detenida en el Centro Residencial T. Don Hutto.

Según el grupo activista Grassroots Leadership, Monterrosa dijo que un guardia tocó varias veces sus senos y sus piernas sin su consentimiento. El grupo dice que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el operador de las instalaciones, CoreCivic, no respondieron a las quejas que presentó Monterrosa.

The Associated Press no suele identificar a las presuntas víctimas de agresión sexual, pero Monterrosa ha hecho pública su acusación con el fin de alentar a otras mujeres a denunciar.

Grupos defensores de los derechos civiles dicen que el gobierno estadounidense no está haciendo lo suficiente para proteger a los inmigrantes de abusos sexuales durante su detención. Un grupo dijo en abril que documentó 27 quejas.

Una portavoz del ICE se negó a hacer comentarios.

OTRO HECHO

Lo más tierno: niña llora por su calvicie y papá se rapa

La niña Riley, quien presenta alopecia, no se sentía bonita y se lamentaba por esta situación; su padre al enterarse, se solidarizó con ella y se rapó el cabello.(Foto:Facebook).

Estados Unidos. -Quisiera estar siempre cerca de mi hija cuando me necesite y hacerla sonreír toda la vida. Es el pensamiento de un amoroso padre cuando se enteró que su pequeña hija Riley, que sufre alopecia, no se sentía bonita y se lamentaba por esta situación; que sin pensarlo Dave tomó la decisión de raparse el cabello.

El amoroso padre se solidarizó con su hija y le pidió que lo ayudará a raparse, situación que la niña aceptó el bello gesto de su progenitor.

Dave y Chelsea con sus hijos.(Foto: Facebook).

Esta historia se hizo viral en las redes sociales después de que la orgullosa mamá publicó en Facebook un video en donde el papá logra hacer sonreir a su hija que estaba triste por su calvicie.

En la publicación Chelsea se declara enamorada de su esposo y más por los detalles que hace por su hija, y en que compartió con el siguiente mensaje: "Así que ya que es mi aniversario voy a compartir una de las muchas razones por las que estoy tan enamorada de mi esposo... estaba indecisa sobre compartir esto al principio, pero hace que mi corazón se derrita..."

La niña Riley estaba muy triste por su calvicie.(Foto: Facebook).

Narra que estaba bromeando con su hija Riley y diciéndole a todo el mundo que lo amaba como su hija, a su esposo y a sus otros hijos, cuando su pequeño tesoro la miró y simplemente alcanzó a preguntarle: "¿te amas a ti misma?"

La respuesta fue inmediata de Chelsea a la niña: "por supuesto que sí...¡siempre tienes que amar a ti mismo!", ¿Te amas a ti mismo?". La pequeña Riley respondió "no".

Lo anterior la dejó sorprendida y siguió escuchando las palabras de la niña: "no me quiero a mí mismo porque no tengo pelo".

Chelsea la platicó la historia a su esposo Dave y después de meditar que debía decirle a su hija, encontró una solución que nunca se imaginó ella que iba a realizar.

Dave dejó que su hija lo rapara esa noche cuando regresaron a casa. Riley se sintió feliz de apoyo de su padre y su mamá publica en redes sociales "amo a este hombre con todo mi corazón".

