FBI incautó documentos clasificados en allanamiento a vivienda de Trump

Washington, Estados Unidos.- La policía federal de Estados Unidos (FBI) incautó archivos "ultrasecretos" durante el allanamiento a la vivienda del expresidente Donald Trump en Florida, según documentos judiciales divulgados el viernes.

Los investigadores sospechan que el exmandatario, al estar ilegalmente en posesión de documentos clasificados, violó una ley de espionaje estadounidense.

Varios documentos judiciales fueron publicados el viernes por un juez de Florida: la orden que autorizaba el allanamiento y un largo inventario de documentos incautados el lunes por agentes del FBI.

Algunos estaban marcados como "ultrasecretos" y debían "estar disponibles solo en instalaciones especiales del gobierno", indica la orden judicial federal de siete páginas.

El documento judicial contiene una lista de elementos requisados de Mar-a-Lago, incluyendo información sobre el "presidente de Francia".

El Departamento de Justicia pidió a un juez de Florida que revelara la orden de allanamiento el viernes a pesar de las objeciones de Trump, quien sopesa postularse nuevamente a la Casa Blanca en 2024.

El expresidente dijo que no bloquearía la difusión de la orden, al tiempo que se quejó de haber sido víctima de una operación política "sin precedentes" que atribuyó a "demócratas radicales de izquierda".

Trump y sus abogados tenían una copia de la orden de allanamiento y el recibo que enumeraba lo incautado por los agentes del FBI.

El diario The Wall Street Journal informó que en las 20 cajas con documentación que se llevaron los agentes del FBI había carpetas con fotos, una nota escrita a mano y el indulto dado por Trump a Roger Stone, un aliado suyo.

The Washington Post reportó el jueves que algunos de los documentos buscados podrían estar relacionados con el arsenal nuclear estadounidense. Pero temprano el viernes Trump denunció en su red social Truth Social que el FBI podría haber estado "colocando información" en su residencia.

La muy inusual disposición del Departamento de Justicia de hacer pública la orden de allanamiento, anunciada el jueves por el fiscal general Merrick Garland, fue bien recibida por el expresidente.

"No solo no me opondré a la divulgación de los documentos relacionados con el allanamiento (...) sino que voy un paso más allá al ALENTAR la publicación inmediata de esos documentos", escribió en Truth Social el magnate, quien sin embargo se abstuvo de hacer pública la copia de la orden judicial que recibió.