FDA permitirá que en Estados Unidos 'mezclen y combinen' las vacunas, solo para el refuerzo de la vacuna Covid-19

Estados Unidos.- La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en Estados Unidos, está planeando que los estadounidenses vacunados reciban una vacuna de refuerzo diferente de la vacuna que recibieron originalmente, esta medida fue solicitada por funcionarios de salud han solicitado durante semanas, según lo informado por informó The Wall Street Journal.

Cabe aclarar que la FDA, no recomendará una vacuna de refuerzo sobre otra, sino que permitirá que las personas y sus proveedores de vacunas elijan una marca diferente a su propia discreción para el refuerzo.

Los asesores de salud de Estados Unidos, respaldaron un refuerzo de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson el viernes, citando la preocupación de que los estadounidenses que recibieron la inyección de una sola dosis no estén tan protegidos como los que recibieron las marcas de dos dosis.

J&J le dijo a la Administración de Alimentos y Medicamentos que una dosis adicional agrega una protección importante tan pronto como dos meses después de la vacunación inicial, pero que podría funcionar mejor si las personas esperan hasta seis meses después. Incapaz de establecer el mejor momento, el panel asesor de la FDA votó por unanimidad que el refuerzo debería ofrecerse al menos dos meses después de que las personas recibieron la vacuna anterior.

"Creo que, francamente, esta siempre fue una vacuna de dos dosis", dijo el Dr. Paul Offit, asesor de la FDA, del Children's Hospital of Philadelphia. "Sería difícil recomendar esto como una vacuna de dosis única en este momento".

La FDA no está sujeta a la recomendación, ya que toma una decisión final y, sumando a la complejidad del debate, una nueva investigación también sugiere que los receptores de J&J podrían tener una respuesta inmune más fuerte si su dosis de refuerzo es de una marca competidora, infó The Associated Press.

Los resultados preliminares de un estudio en curso de diferentes formas de "mezclar y combinar" diferentes inyecciones mostraron que un refuerzo de cualquier tipo aceleraba los niveles de anticuerpos que combaten los virus de las personas, al menos durante algunas semanas. Y el salto más dramático se produjo al aplicar una inyección de Pfizer o Moderna después de la vacuna J&J de dosis única.

Los asesores de la FDA no votaron sobre si eso debería recomendarse, pero le dijeron al gobierno que permitiera la flexibilidad con los refuerzos, diciendo que no había señales de alerta de seguridad, incluso si aún no está claro cuánta diferencia, si es que hay alguna, puede hacer la mezcla y el emparejamiento en mucho tiempo. -término de protección.

“En el mundo real ya se están produciendo todos estos tipos de combinaciones, por lo que creo que es una cuestión de cierta urgencia que la FDA ayude a resolver lo que ciertamente es un escenario complicado y desafiante”, dijo el Dr. Ofer Levy del Boston Children's Hospital.

El gobierno dice que las tres vacunas de Estados Unidos, continúan ofreciendo una fuerte protección contra la hospitalización y la muerte por Covid-19, y que la prioridad es recibir las primeras inyecciones para los 66 millones de estadounidenses elegibles pero no vacunados que corren mayor riesgo.

Pero con la propagación de la variante delta extra-contagiosa y los signos de disminución de la inmunidad contra infecciones más leves, la nación se está moviendo hacia una campaña de refuerzo más amplia.

El mes pasado, se comenzaron a ofrecer refuerzos de Pfizer a personas mayores y adultos jóvenes con alto riesgo de Covid-19 debido a problemas de salud, trabajos o condiciones de vida, al menos seis meses después de su vacunación inicial.

El jueves, el panel asesor de la FDA recomendó el mismo enfoque para los refuerzos de Moderna de media dosis.

Pero la vacuna de J&J ha mostrado consistentemente niveles de efectividad más bajos en una serie de estudios, y el panel de la FDA finalmente decidió otra inyección para cualquier receptor de 18 años o más al menos dos meses después de su primera vacunación.

