FOTOS: Brote de Covid-19 deja incertidumbre y soledad en las calles de Hong Kong

Hong Kong.- La incertidumbre es la única certeza en medio del más reciente brote de Covid-19 que invade las calles de Hong Kong y que mantiene a sus 7.4 millones de habitantes en un estado inevitable de temor y confusión.

Los estantes de las tiendas son despojados de productos, las empresas de China continental arrojan centros de prueba y aislamiento en expansión y el gobierno envía mensajes contradictorios sobre si encerrará a la población para una prueba masiva en toda la ciudad.

Las restricciones de la pandemia han absorbido gran parte de la energía de una ciudad cosmopolita conocida por sus luces de neón y sus densas multitudes. El último cierre, anunciado el miércoles, son las playas públicas. Un sistema de salud sobrecargado significa que aquellos que se infectan a menudo tienen que valerse por sí mismos. Y el número de muertos, particularmente entre los ancianos, sigue aumentando.

Leer más: FOTOS. "No hay pánico, no hay a dónde correr": Mariupol, donde la sangre de los niños hiela la sangre en Ucrania

“Es una situación de impotencia”, dijo Wong Wing-tsang, una madre soltera que pasó días tratando de conseguir una cita médica para su hija de 10 años que dio positivo a principios de este mes. “Solo podemos contar con nosotros mismos”.

Después de mantener el virus a raya durante casi dos años, las autoridades de Hong Kong no han podido controlar un brote impulsado por la variante omicron altamente transmisible. Tantas personas se han infectado que no hay suficientes conductores para los autobuses y el metro de la ciudad o empleados para mantener abiertas algunas tiendas.

China ha respondido enviando expertos, personal médico y equipos de construcción, ampliando la capacidad pero también generando temores de que Hong Kong pueda adoptar duras restricciones al estilo del continente, en particular sus bloqueos de ciudades enteras.

Los residentes ansiosos han almacenado las necesidades diarias, mientras el gobierno cambia los planes para pruebas masivas y un posible cierre. Las infecciones entre los camioneros interrumpieron los envíos de carne y verduras desde China continental, lo que generó preocupaciones sobre la escasez y las entregas por mar.

“Honestamente, creo que las políticas gubernamentales cambian todo el tiempo y es difícil de seguir para los residentes”, dijo Alison Hui, residente de Hong Kong. “No sabemos si un anuncio es real o no. Realmente nos hace sentir muy preocupados”.

El mes pasado, los funcionarios anunciaron pruebas masivas en toda la ciudad programadas para marzo, pero dijeron que no había planes para un cierre. Días después, cuando aumentaron los casos, los funcionarios reconocieron que se estaba considerando un cierre, lo que llevó a los residentes a vaciar los estantes de los supermercados para abastecerse de alimentos.

Luego, dos semanas después del anuncio de febrero, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que las pruebas en toda la ciudad habían quedado temporalmente en segundo plano ya que las autoridades se concentraron en reducir la cantidad de muertes y casos críticos, pero no dijo cuándo podrían realizarse las pruebas.

Hong Kong pudo eliminar cuatro brotes anteriores con duras restricciones de “cero COVID” que cerraron negocios temporalmente, limitaron las reuniones públicas e impusieron restricciones de entrada, como largas estadías en cuarentena para llegadas y prohibiciones de vuelos desde países considerados de alto riesgo.

Eso ha cambiado con la quinta ola. Desde que comenzó a fines de diciembre, se han reportado más de 760,000 infecciones, con más de 4,300 muertes. Las morgues están tan llenas que hubo que instalar contenedores refrigerados para almacenar algunos de los cuerpos.

Es probable que muchas más infecciones desaparezcan a medida que los residentes se autoevalúen con pruebas rápidas de antígenos y se aíslen en casa. Investigadores de la Universidad de Hong Kong estimaron que casi 3,6 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de la ciudad, se habían infectado hasta el 14 de marzo, según modelos y datos.

Lam, quien comenzó a realizar conferencias de prensa diarias sobre el brote, dijo el miércoles que parece haber alcanzado su punto máximo el 3 de marzo y luego mostró una tendencia a la baja, aunque se estabilizó desde el viernes pasado.

Las autoridades del continente han ayudado a construir hospitales de emergencia y laboratorios de pruebas inflables . “Esta es una situación sin precedentes”, dijo Lam anteriormente, diciendo que había superado la capacidad del gobierno de la ciudad.

Wong, la madre soltera, dijo que la única ayuda que recibió del gobierno fue un paquete de cinco kits de prueba rápida de antígenos. Mandó a su hija a vivir con su suegra, que también estaba contagiada, porque no había forma de aislarse en su casa.

"No tuve elección. No podía dejar que se aislara sola en casa, y no tenemos suficientes habitaciones para separarnos adecuadamente”, dijo.

La pandemia ha puesto de rodillas a muchas empresas. Algunos restaurantes, una vez más restringidos a comida para llevar y entrega a domicilio después de las 6 p. m., han cerrado definitivamente.

Muchas tiendas en los centros comerciales han cerrado temporalmente, algunas por falta de negocios, otras porque no tienen suficiente personal ya que los trabajadores dieron positivo. A los salones de belleza se les permitió reabrir recientemente, pero se ordenó el cierre de gimnasios y bares en enero y no volverán a abrir hasta después de mediados de abril como muy pronto.

Hay menos trenes subterráneos y autobuses en funcionamiento ya que cientos de empleados contraen el coronavirus. Algunas empresas multinacionales se han trasladado fuera de Hong Kong, mientras que otras han enviado temporalmente a altos ejecutivos a otro lugar en medio de la incertidumbre.

Mak Sin Chang, un singapurense que ha vivido en Hong Kong durante ocho años, dijo que consideraría irse si consiguiera un trabajo en otro lugar. Dijo que el gobierno debería ofrecer una hoja de ruta para salir de la pandemia para que la gente pueda ver la luz al final del túnel.

“Ahora todos vivimos en la oscuridad, guiados por los ciegos”, dijo.

Es un revés importante desde fines del año pasado, cuando Hong Kong había pasado meses sin ningún caso de propagación local y estaba trabajando para que se levantara el requisito de cuarentena en China continental para las personas que ingresaban desde Hong Kong.

Leer más: Videos. Así se vivió el fuerte sismo en Japón que ha dejado a más de 2 millones sin luz

“Todo realmente comenzaba a mejorar a fines de 2021, porque estábamos ansiosos por abrirnos a China”, dijo Francis Lun, gerente de inversiones y comentarista de mercado veterano. “Pero de repente, el omicron golpeó y ahora está completamente fuera de control”. Después de dos años, dijo, "no se vislumbra un final".