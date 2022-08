FOTOS. Así lucían los migrantes que intentaron cruzar la frontera disfrazados de Chewbacca

Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en Nuevo México capturaron a tres personas que buscaban cruzar la frontera de forma ilegal, con una estrategia bastante creativa, al usar ropa al estilo del personaje Chewbacca de la “Star Wars”, el cual creían les serviría de camuflaje para que nadie se percatara.

Gloria Chávez, jefa de la Patrulla fronteriza del sector de El Paso, Texas, subió una publicación en su cuenta de Twitter, donde se pudo apreciar en las fotografías a 3 hombres que intentaban ingresar ilegalmente a los EE. UU, con prendas estilo “trajes ghillie” las cuales sirven para camuflarse en determinado entorno.

De igual forma Gloria Chávez, felicitó a los agentes del Sector de El paso y de Santa Teresa, al capturar al grupo de migrantes que intentaban usar sus vestuarios para mezclarse con el terrero desértico.

Los migrante indocumentados, de los cuales aún no se tiene el nombre, usaban fibras largas y hojas con las cuales no se podían distinguir a primera vista en el ambiente natural, pero el auténtico estilo de “La Guerra de las Galaxias” no fue suficiente.

Te recomendamos leer:

Joe Biden felicita a la India por el 75 aniversario de su independencia

Se espera una temporada de huracanes en el Atlántico por encima de lo normal, advierte NOAA

FBI halla a 37 niños desaparecidos y rescata 84 menores víctimas de tráfico de niños

En información de EFE, se menciona que Los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, han realizado 228 mil 952 detenciones de indocumentados desde el inicio del periodo fiscal.