Facebook mejora la manera para que ciegos pueden ver fotos

MENLO PARK, California.- Cuando Matt King apareció por primera vez en Facebook hace ocho años, el ingeniero ciego tuvo que sopesar si valía la pena pasar todo un sábado por la mañana comprobando si un amigo suyo estaba realmente en su lista de amigos. Tales eran las herramientas en ese momento para las personas con discapacidad visual, casi inexistentes.

Hoy, gracias al software de texto a audio, solo le toma unos segundos realizar la misma tarea. Y debido a un nuevo servicio de reconocimiento facial, la red social se está desplegando el martes, ahora puede saber qué amigos están en las fotos, incluso aquellos que no han sido etiquetados por otro usuario.

La tecnología de reconocimiento facial, que utiliza algoritmos artificialmente inteligentes, no parece haber cambiado mucho desde que Facebook comenzó a usarla en 2010 para sugerir las identidades de las personas en las fotos. Pero después de incorporar los comentarios de miles de millones de interacciones del usuario, Facebook se sintió lo suficientemente seguro como para empujar su uso a un nuevo territorio.

"Lo que estamos haciendo con AI es hacer posible que alguien disfrute de la experiencia", dice King, de 52 años, que perdió la vista en la universidad debido a una enfermedad ocular degenerativa y ahora trabaja en Facebook como especialista en accesibilidad. Además del reconocimiento facial mejorado, Facebook en los últimos años también ha automatizado las descripciones de lo que está sucediendo en una foto. (Esos siguen siendo relativamente primitivos, ya que están limitados a solo unos 100 conceptos y aproximadamente una docena de verbos de acción).

Para los videntes, las nuevas configuraciones de reconocimiento facial también ayudarán a combatir a los impostores. A partir del martes, Facebook le notificará si alguien ha subido su cara como su foto de perfil. Y justo a tiempo para fiestas navideñas cargadas de alcohol, también se le puede notificar si alguien de su red de amigos ha publicado una imagen comprometedora de usted sin etiquetarlo explícitamente.

Ese control no es perfecto. Si no quieres una foto de karaoke borracho de ti en línea, por ejemplo, no puedes vetar las fotos resultantes publicadas por tus amigos, aunque puedes pedirles que la retiren. Se pueden señalar violaciones graves o disputas al personal de Facebook, que revisarán según los estándares de su comunidad.

Facebook permite que la persona que publique una foto tenga la última palabra de esta manera para tratar situaciones como hablar en público, donde el orador no debe tener control sobre lo que se comparte.

Para las personas con discapacidad visual, la compañía también está trabajando en la identificación de texto en fotos manipuladas como memes, aunque su técnica no está lista para el horario estelar. Incluso los pequeños problemas de precisión pueden arruinar el remate, según el director de accesibilidad de Facebook, Jeff Wieland.

Para Janni Lehrer-Stein, una voluntaria que asesora a Facebook, la nueva capacidad de reconocimiento facial la ayudará a disfrutar más de las fotos de graduación recientes de su hija. Lehrer-Stein había perdido la vista cuando tenía 46 años, y desde hace tiempo usa software de audio a texto en Facebook. Saber quién está en cada foto hace una gran diferencia, dice la madre de sesenta y tantos.

La tecnología le da suficiente información para "participar" en momentos familiares especiales capturados en fotos, dice ella. "Aunque no puedo verlos".