Facebook prohíbe el grupo 'Stop the Steal' en medio de las elecciones de 2020

Estados Unidos.- Facebook cerró el jueves un grupo que afirmaba que los demócratas están tratando de "robar" las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, diciendo que la página "deslegitimó" el proceso de recuento de votos, según un informe.

El grupo “Stop the Steal” impulsado por la teoría de la conspiración había ganado más de 360.000 miembros en sus dos días de existencia, y estaba planeando mítines para desafiar los resultados de las elecciones, cuando el gigante de las redes sociales lo prohibió, informa The Washington Post.

De acuerdo con las medidas excepcionales que estamos tomando durante este período de mayor tensión, hemos eliminado el grupo 'Stop the Steal' que estaba creando eventos del mundo real, dijo un representante de Facebook en un comunicado.

“El grupo se organizó en torno a la deslegitimación del proceso electoral y vimos llamamientos preocupantes a la violencia por parte de los miembros del grupo”.

El grupo se encarga de hacer proclamas para expresar la calumnia en las elecciones al afirmar que se trata de un robo hacia Donald Trump.

El grupo había promovido varias afirmaciones falsas o no comprobadas, incluido que Sharpies supuestamente invalidaba las boletas en Arizona. La descripción del grupo afirmaba que "los demócratas están tramando privar de sus derechos y anular los votos republicanos".

También promovió protestas dirigidas a los centros de conteo de votos, amenazando con interrupciones mientras el conteo aún continúa, según The Washington Post.

La prohibición se produjo después de que aproximadamente 200 de los partidarios del presidente Trump, algunos armados con rifles, se reunieran frente a una oficina electoral en Phoenix, Arizona, el miércoles en medio de rumores no comprobados de que los votos no se estaban contando.

Grupos con el famoso nombre en Facebook en apoyo a Trump.

Las personas asociadas con la página de Facebook, que solicitaba donaciones, han escrito para la publicación de extrema derecha Breitbart y han sido nombradas en casos federales por la "Estafa de construir un muro", que atrapó al exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, informó The Daily Beast.

En Facebook, "Stop the Steal" afirmó haber sido iniciado por la organización conservadora sin fines de lucro Women for America First, que dice que apoya "las botas sobre el terreno para proteger la integridad del voto".