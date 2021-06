Fallo de Corte Supresa dice que Inmigrante que ingresó al país ilegalmente no puede obtener una tarjeta verde

Estados Unidos.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de inmigrantes, al dictaminar este lunes que las personas que viven en el país, por razones humanitarias no pueden solicitar la residencia permanente.

Esto significa que el gobierno puede bloquear a los no ciudadanos que se encuentran en el país, bajo un programa que los protege temporalmente de la deportación en ciertas situaciones para que soliciten una tarjeta verde si ingresaron al país ilegalmente, según informo CNN.

La juez Elena Kagan, en el fallo escribió que la ley federal de inmigración prohíbe a las personas que ingresaron al país sin permiso y ahora están bajo el Estatus de Protección Temporal solicitar “tarjetas verdes” para permanecer en el país de forma permanente.

El analista de la Corte Suprema, Steve Vladeck de CNN, explicó que esta decisión “no es solo un revés para aquellos inmigrantes actualmente en Estatus de Protección Temporal que no ingresaron legalmente a los Estados Unidos; también refuerza las barreras que enfrentarían los Dreamers hasta que, y a menos que, el Congreso proporcione un camino legal hacia algún tipo de estatus legal permanente, "

El caso se refiere a José Sánchez y Sonia Gonzales, una pareja de Nueva Jersey que llegó ilegalmente a Estados Unidos en 1997 y 1998 y ahora tiene cuatro hijos. El menor nació en Estados Unidos y es ciudadano.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Denegaron su solicitud, señalando que no eran elegibles para solicitarla porque no habían ingresado legalmente al país y nunca habían sido admitidos formalmente en los EE. UU.

El Estatus de Protección Temporal aplica a personas que provienen de países devastados por guerras o desastres. Los protegidos de la deportación y les permite trabajar legalmente, según lo informado por Associated Press.

Kagan escribió que no. “El programa ETP otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del ETP no hace que un participante ilegal ... sea elegible ”para un permiso de residencia, escrito.

Unas 400.000 personas, la mayoría de El Salvador, viven en Estados Unidos con Estatus de Protección Temporal, que les permite quedarse mientras el gobierno determine que no pueden regresar de manera segura, informó Usa Today.