Familia de mujer que se ha hecho más de 20 cirugías teme que muera

La mujer de Virginia que dijo que el acoso escolar en su juventud la inició en un viaje de cirugía plástica que hasta ahora ha dado lugar a más de 20 procedimientos, que suman más de 187,000 dólares está decidida a regresar bajo el cuchillo a pesar de los temores de su familia de que la obsesión pueda matarla.

Con frecuencia me burlaban de mí en la escuela y eso me obligó a aprender a no importarme lo que otras personas piensan de mí y de mis elecciones, dijo Kristen Snider, cuyo primer procedimiento fue en 2010.