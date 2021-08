Familia demanda a cementerio de Nueva York por tétrico suceso en el entierro de su madre

Nueva York.- Una familia demandó a un cementerio de la ciudad de Nueva York, luego de que se la urna en la que reposaban los restos de su madre, se abrió en pleno entierro, dejando atónitos a todos los presentes en el lugar.

José Semidey y Awilda Rivera demandaron a The Evergreens Cemetery, en Brooklyn, por negligencia ya que durante el entierro de su madre, Claribel Oppenheimer, de 79 años, la urna de abrió justo frente a los dolientes.

Y no solo eso, sino que además, los trabajadores del cementerio intentaron desesperadamente forzarla para que entrara en un hueco que en realidad era más pequeño de lo necesario, indica la demanda judicial que presentó la familia hispana.

Esta situación indignó a la familia hispana, ya que la señora Claribel no pudo tener un entierro honroso, por lo que la denuncia también incluí que el espacio para depositar el ataúd no era lo suficientemente grande y por eso no solo se quedó atascado, sino que se abrió frente a todos con los restos de la señora Oppenheimer dentro, reseñó el Diario de NY.

Hubo quien comentó que durante el entierro miraron dentro de la urna ya dañada y el cuerpo de la hoy occisa ya no estaba en la solemne posición, con las las manos de la señora ya no estaban dobladas sobre ella, como se acostumbra, tal vez, al “manejo brusco” en el cementerio.

En la demanda que la familia presentó ante la Corte Suprema del estado en El Bronx, narra también lo que los dolientes presenciaron y es que habían dicho sus últimas palabras a la difunta y colocado las rosas sobre la urna, cuando los trabajadores del cementerio empezaron a forcejear con el ataúd para que entrara en el espacio destinado.

Según los presente, dijeron que se escuchaba como la urna raspaba contra las estrechas paredes del agujero y que los empleados “empujaron, levantaron y bajaron el ataúd una y otra vez para tratar de meterlo en el suelo”, indica la demanda.

En el documento agregaron que después de que el ataúd se les atacara, los empleados del cementerio intentaron halarlo y que incluso comenzaron a discutir entre ellos, por lo que la situación se tornó un tanto agresiva mientras intentaban resolver el problema, informó Mundo Latino.

Incluso después de que se había dañado la urna y de que se había abierto la tapa, los hombres siguieron “tirándolo”, al punto en que pensaron que el cuerpo de Claribel se cayera. La familia miraba la escena llorando, dice el informe.

Finalmente, los trabajadores colocaron el ataúd con el cuerpo de la mujer en el césped, donde permaneció una hora, para abrir más el espacio con una retroexcavadora, y “gritaron que se apartaran” a los familiares.

El abogado de la familia afirma que “es sólo una pieza más de una situación que ya es horrible”, porque el comportamiento de los empleados y la situación en general resultó un insulto al dolor de la familia.

Al parecer, no era la primera vez que esto pasaba, pues un trabajador informó a la familia que no era la primera vez que ocurría una situación así, ya que “esta sección del cementerio ha tenido este problema antes con ataúdes que no caben correctamente en las tumbas”.

