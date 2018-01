Familia muere en trágico accidente de avión

Costa Rica.- Los cinco miembros de la familia Steinberg perdieron la vida en el letal accidente aéreo del pasado 31 de diciembre en Guanacaste. Olga Villatoro, la niñera de los tres hijos de la pareja expresó su sentir tras el trágico accidente.

La familia se encontraba a bordo de la avioneta de Nature Air cuyo destino final era el Aeropuerto Juan Santamaría, al que nunca llegó, tuvo un percance cerca de Corozalito.

Ahora cinco almas están en el cielo. Foto: Facebook

“Los chicos fueron respetuosos, amables, estudiosos, muy inteligentes. Les gustaban los deportes. Ellos salían y jugaban baloncesto. A veces yo salía y jugaba con ellos”, dijo la niñera para el New York Post.

Villatoro trabajó casi 15 años para los Steinberg y se encargó del cuidado de Zachary, William y Matthew; de 20, 18 y 13 años, respectivamente.

Irene y Bruce Steinberg. Foto: Facebook

“El último bebé, él me llamaba abuela”.

“Cuando bromeaba con él, (le decía) ‘ya no me necesitas’, y él decía ‘no, no puedes dejarnos. Eres familia”, recuerda con cariño al pequeño.

Según el New York Post, fue el día 22 de diciembre cuando los vio por última vez, al día siguiente viajarían a tomar unas vacaciones a Costa Rica.

Villatoro cuidó de los tres hijos de la pareja. Foto: Facebook

“Nos abrazamos. Yo dije ‘nos vemos el próximo año’”; sin embargo, ese deseo no se cumplió.

“Sucedió algo terrible”, estas fueron las palabras que angustiaron de golpe a la mujer, quien recibió una llamada de un pariente de la familia fallecida; ella pesó en todo menos en el trágico hecho.

Villatoro cuidó de los tres hijos de la pareja. Foto: Facebook

“Él dijo ‘no, no, algo terrible’, le dije ‘¿qué?’, dijo que el avión se estrelló en Costa Rica. Le dije ‘¿quién murió, Irene?’, él dijo ‘todos’”.

Villatoro cuidó de los tres hijos de la pareja. Foto: Facebook

“Me trataron como familia. Era una familia encantadora. Ahora cinco almas están en el cielo”, con esas palabras concluyó la entrevista Villatoro.

El hecho

Una avioneta privada con 10 pasajeros y dos tripulantes abordo se estrelló el pasado domingo en la provincia de Guanacaste, Pacífico norte de Costa Rica, los cuerpos de socorro se han trasladado al lugar.



Las autoridades locales indicaron que la avioneta, que salió del aeropuerto Juan Santamaría con destino a Punta Islita, se estrelló contra una zona montañosa y posteriormente ardió en llamas.

"Aeronave de Seguridad Pública MSP 006 confirma la localización de una aeronave en llamas, siniestrada por el sector de Punta Islita. Se presume que es aeronave privada con 10 pasajeros y 2 tripulantes.", reportó el Ministerio de Seguridad Pública.