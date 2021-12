Familiares de migrantes del accidente en Chiapas llegarán a México para identificar a víctimas y heridos

La Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que se dará ayuda a familiares de personas que murieron o resultaron heridos en el accidente de un tráiler que transportaba inmigrantes y que volcó en Chiapas, México.

Se espera que en las próximas horas ingresen a México, con el apoyo de la cancillería, integrantes de seis familias para conocer el estado en el que se encuentran sus familiares, visitando los hospitales o para buscar en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Los integrantes de estas familias ingresarán a México por "razones humanitarias" y se dedicarán a buscar en hospitales y Semefos de tres municipios de Chiapas.

La cancillería de Guatemala apoyará a los familiares con el transporte y se han realizado gestiones ante el Instituto Nacional de Migración para que se les otorgue visas humanitarias.

Los familiares podrían arribar a México durante la media noche a Tuxtla Gutiérrez; se ha informado que de los 55 cuerpos de guatemaltecos, 17 fueron llevados al Semefo de Pijijiapan, así como municipios cercanos a Tuxtla.

Los migrantes que viajaban en el tráiler son originarios de varias comunidades altamente marginadas de Guatemala.

Víctor Manuel Mateo Tiniguar, hermano de uno de los 160 migrantes que viajaban en el tráiler aseguro que pudo identificar a su hermano, Elías Salvador, a través de fotografías que circulan en redes sociales.

"Sí era él, se miraba acostado, pero no sabemos si estaba grave o está muerto", indicó.

La familia de Elías Salvador vive enla parte baja de un barranco de la comunidad de Chepol, Chichicastenango y no tiene dinero ni siquiera para poner una recarga celular y poder solicitar información de su familiar.

Fuentes cercanas a los hechos, sin embargo, que no se identificaron por no estar autorizados para dar declaraciones, dijeron a la agencia Associated Press, que ya habían solicitado ayuda en la morgue pues no tenían capacidad suficiente.

Además, aunque algunos de los heridos dijeron viajar acompañados de familiares o amigos, muchos todavía no se encuentran en condiciones de ir a confirmar si están entre los muertos, agregó el funcionario.

Guatemala es uno de los países del que más ciudadanos emigran debido a la pobreza, cientos cada día, según las estimaciones. Los cerca de tres millones que viven en Estados Unidos sostienen la economía del país centroamericano; en 2020, pese a la pandemia, enviaron 11,000 millones de dólares en remesas, un poco más de 14% del Producto Interno Bruto guatemalteco, según el banco central.

