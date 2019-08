Famosa ex estrella porno ahora vive debajo de túnel en Las Vegas

Las Vegas, Estados Unidos.- Una ex estrella porno que tuvo un tiempo de fama fue encontrada viviendo en un túnel masivo que se extiende por millas debajo del Strip de Las Vegas.

La sucia y demacrada mujer, identificada en informes como la ex actriz Jenni Lee, clasificada como X, fue descubierta por un equipo de televisión holandés mientras entrevistaba a algunos de los cientos de personas sin hogar que acampan en el sistema de drenaje pluvial de Sin City.

Lee, cuyo verdadero nombre es Stephanie Sadorra, se llama Stephanie y se ríe nerviosamente mientras le dice a Ewout Genemans, presentadora del programa "Ewout & ...", que "solía estar en la pornografía".

Cuando se le pregunta si tuvo éxito en la industria de adultos y películas XX, Lee responde: "Quizás demasiado exitoso".

En realidad me hice muy famosa. Todavía debería estar entre los 100 primeros en algunos, ya sabes, alguna lista en alguna parte. Solía ser tan sexy, dice ella.

Lee, a quien parece que le faltan dientes y se muerde los dedos con las uñas con bordes negros, también dice que vivir en la tubería de drenaje "no es tan difícil como crees".

Todos son muy respetuosos. Las personas aquí abajo son buenas entre sí, lo cual no creo que encuentres mucho, dice ella.

Lee, de 37 años, nació en Clarksville, Tennessee, y trabajó como modelo y apareció en comerciales de televisión antes de convertirse en stripper y actriz porno, según la información biográfica publicada en el sitio web de IMDb.

La base de datos de películas para adultos de Internet la acredita con apariciones en 105 películas, incluyendo "Jenni Lee’s Office Fling", "Horny Hosts of Heaven" y varias entregas de la serie "My Daddy’s Hot Girlfriend".

La artista de 5 pies 3 pulgadas y 105 libras, que tiene un tatuaje solar sobre sus partes privadas, trabajó por última vez frente a una cámara en 2015, dice el sitio.

Las personas sin hogar han estado viviendo en los túneles de Las Vegas durante años. Aunque proporcionan alivio del calor abrasador del desierto, los túneles presentan un riesgo de inundación durante las tormentas que pueden llenarlos con más de un pie de agua por minuto, según un informe de 2009 de "Nightline" de ABC.

"Pueden ser muy peligrosos", dijo Matthew O’Brien, autor de "Beneath the Neon: Life and Death in the Tunnels of Las Vegas", dijo al programa. "Muchos [los habitantes] son muy buenos para comunicarse entre sí acerca de cuándo está a punto de llover, por lo que pueden agarrar sus objetos de valor y salir, y dejar todo lo demás atrás".