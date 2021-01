Famoso piloto de EE.UU muere por COVID-19 días antes de cumplir 101 años

Estados Unidos.- El conocido aviador de Tuskegee llamado Theodore Lumpkin Jr., uno de los primeros pilotos negros en el ejército de Estados Unidos, murió a causa de las complicaciones del COVID-19. Tenía 100 años.

Lumpkin Jr.murió el 26 de diciembre, solo unos días antes de su 101 cumpleaños, anunció su alma mater, Los Angeles City College, en un comunicado el viernes. Le sobreviven su esposa, Georgia, sus dos hijos y una hija.

El nativo de Los Ángeles fue reclutado en 1942 para el Escuadrón de Cazas 100 en Tuskegee, Alabama. Pasó su carrera militar como oficial de inteligencia que informó a los pilotos de la Segunda Guerra Mundial en Europa, informó el periódico.

Estaba increíblemente reservado sobre su tiempo en el ejército, dijo su esposa.

"Estuvimos casados durante varios años hasta que supe de ellos", dijo.

Cuando me di cuenta de quiénes eran estos muchachos y lo que habían hecho, me sentí abrumado por lo mucho que perseveraron. No se inclinaron. Lograron cosas que los detractores dijeron que no podían, que no eran capaces de hacer.