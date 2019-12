Femicida argentino que asesinó de 113 puñaladas a su novia saldrá de prisión en 2020

Buenos Aires.- El femicida argentino, Fabián Gerardo Tablado, que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, saldrá de prisión el 28 de febrero de 2020, tras pasar casi 24 años encerrado. Uno de los casos policiales más resonantes en Argentina.

Voceros judiciales confirmaron a la agencia Télam que la fecha en la que a Tablado se le vence la pena es el 28 de febrero del año próximo; dentro de 86 días.

Los hechos ocurrieron en la localidad bonaerense de Tigre, el 27 de mayo de 1996. Aló, de 17 años, y Tablado, de 20 años, alrededor de las 22 dieron excusas a la Escuela 1 Marcos Sastre de Tigre para salir antes del horario de salida y se fueron juntos a la casa de la familia Tablado.

Tablado en su declaración relató que, tuvieron relaciones sexuales y luego iniciaron una discusión por celos que derivó en el homicidio.

Tablado persiguió a Aló por varios lugares de la casa y la mató de 113 puñaladas con cuatro armas blancas, en la escena fueron halladas: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería.

Luego de cometer el asesinato Tablado escapó, le confesó lo sucedido a un amigo y se escondió debajo del puente de la calle Tedín, en Tigre. El lugar estaba a unas 20 cuadras de su casa y seis de la escuela, donde horas más tarde las autoridades lo detuvieron.

Sentencia

El juicio se realizó dos años después, en 1998, la defensa por considerar que Tablado actuó en "estado de emoción violenta" planteó que al menos debían condenarlo a una pena reducida.

En esa época no existía la figura del "femicidio" y para lograr una perpetua en un crimen de pareja, víctima y victimario tenían que ser cónyuges.

Los expertos concluyeron que el asesino tenía una personalidad psicopática y que comprendió la criminalidad de sus actos, pero en un fallo dividido, por dos votos a uno, la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por homicidio simple.

Vida en la cárcel

Tablado tuvo varias novias estando en la cárcel, y en 2006 se casó en el penal de Florencio Varela con una docente llamada Roxana Villarejo, con quien tuvo mellizas pero tiempo después se separaron.

Villarejo lo denunció por maltrato psicológico y por amenazas telefónicas, tanto a ella como su madre, y en un juicio abreviado que terminó el 21 de noviembre de 2013, lo condenaron a otros dos años y medio de prisión. Aumentando la pena a 26 años y 6 meses de prisión.

El padre de Carolia no entiende qué sucedió

"Yo le prometí en la tumba a mi hija que iba a ser la sombra de este chacal. Hace casi 24 años que recorro los tribunales para que no salga más y no entiendo qué sucedió ahora para que a este psicópata asesino lo liberen antes", dijo Edgardo Aló.

Agregó, "No entiendo que un juez diga 26 años y seis meses de forma efectiva y haya otro que le da menos de 24. Le faltan por cumplir prácticamente tres años".

"No puede ser que no se tome en cuenta que este asesino haya anunciado que cuando saliera iba a volver a matar y que matar no es fácil pero es una adrenalina que tiene que volver a vivir, todo dicho de su puño y letra", señaló Aló a C5N, al hacer mención a una serie de cartas que una ex novia amenazada por Tablado le hizo llegar.

En una entrevista publicada en Clarín el 2/2/1998, el femicida habló sobre aquella noche

-¿Qué recuerda de esa noche?

-No me acuerdo de nada. Es como que perdí el conocimiento. Estábamos discutiendo, que era normal en nosotros (baja la mirada). Yo quise hacerle un hijo y ella me rechazó, me empujó. Andáte, me hiciste mierda, me destruiste, le dije. Bajamos la escalera, pasó eso en la cocina... Ya no era yo.

-¿Por qué le molestó que lo rechazara?

-Toda mi vida me rechazaron. Desde chico, por mis padres, mis compañeros del colegio. Me sentía inferior. Hasta que conocí a Carolina y me aferré a ella, fue la primera vez que no me sentí rechazado. Eramos tal para cual.

-¿Por qué la mató, entonces?

-Fueron las cargas que tenía, el año que pasé con ella de aflicción, de pelea, del aborto que hubo de por medio.

-Por su culpa...

-Hubo una influencia satánica. No le estoy echando la culpa al diablo, yo fui el culpable, yo lo hice, pero bajo la influencia de Satanás. El se aprovechó de un odio terrible, una maldad tremenda, acumulada por años. Cuando empecé a sentir el rechazo de ella, unos meses antes, me sentí perdido. Esa noche, cuando el rechazo fue físico, me sentí mal. Toda mi vida estalló.

-¿Por qué habla de influencia del diablo?

-Cuando pasó esto, cuando vi el cuerpo tirado, sentí voces, risas, una presencia densa en el lugar. Algo me decía que tenía que matarme yo también. Intenté suicidarme y salí corriendo de mi casa. Pero seguía sintiendo esas voces, gritos. Era obra del diablo. Recién en la cárcel fui liberado de Satanás.Después de decir su frase, Tablado se enfervoriza, sacude las manos, aprieta los puños y se queda callado.

-¿Qué cambiaría de su vida?

-El momento en que ella fue a abortar, eso cambiaría. Ese hijo hubiera nacido y sería diferente. Un hijo para estar juntos, para vivir un amor más grande, cuidarlo, trabajar, yo ser padre y ella madre.

-¿Cuándo se produjo ese aborto?

-Exactamente nueve meses antes de que la matara.