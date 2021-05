Festival del libro cancela su presentación de Harry Potter por los polémicos comentarios de JK Rowling

Inglaterra.- Se canceló un evento con temática de Harry Potter en un festival del libro de Nueva Zelanda debido a que la autora J.K. Rowling los controvertidos comentarios de Rowling sobre género.

Los organizadores de Booktown Karukatea de Featherston eliminaron un cuestionario sobre la popular serie para adultos jóvenes después de que Rowling tuiteó una serie de opiniones que algunos llamaron transfóbicas, según Stuff.

El autor británico más vendido fue recibido rápidamente con reacciones violentas por parte de muchos en la comunidad LGBTQ y algunas estrellas de las películas de Harry Potter.

La controversia comenzó cuando Rowling criticó un artículo por usar el término "personas que menstrúan" en lugar de "mujeres" el año pasado.

Si el sexo no es real, no hay atracción por personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra, tuiteó.