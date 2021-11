Fijan en Chile juicio de extradición a México de Mauricio Toledo, ex diputado del PT

México.- Este martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que las autoridades de Chile fijaron para el próximo 25 de noviembre del presente año la realización de la audiencia de juicio de extradición contra el ex diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo.

Fue desde el pasado 26 de julio del año en curso cuando Toledo Gutiérrez, acusado en México del delito de enriquecimiento ilícito, salió de la república mexicana con rumbo al país sudamericano, justo unos días antes de que la Cámara de Diputados aprobara quitarle la inmunidad procesal para que fuera debidamente investigado.

El vocero de la FGJ-CDMX, Ulises Lara, hizo de conocimiento público que la Fiscalía General de la República (FGR) puso al tanto a dicha dependencia de que el 28 de octubre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había presentado la solicitud formal en Chile con el objetivo de extraditar a Mauricio Toledo a fin de que pueda enfrentar el proceso en su contra.

Por su parte, informó que fue el pasado 11 de noviembre cuando la Fiscalía Nacional de la República de Chile le notificó que había entregado a la Corte Suprema la petición de extradición a México del ex legislador federal del PT.

El funcionario del Poder Judicial reveló que la Fiscalía de Chile pidió que se le mandaran todos los datos de identidad del perito, así como del elementos policiales que rendirían su declaración a distancia desde México, por lo que la FGJ-CDMX entregó a la FGR la información de 5 elementos de la Policía de Investigación (PDI) y dos peritos en materia de contabilidad.

Lo anterior con el objeto de que sea esta la que establezca cuáles de los elementos serán los que rendirán declaración en la audiencia de extradición de Mauricio Toledo ante las autoridades chilenas.

A inicios del presente año, concretamente el 25 de enero, la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, dio a conocer que la dependencia a su cargo comenzaría una investigación contra Mauricio Toledo por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que desde el 2016 al ex diputado se le habían hallado diversas propiedades que no coinciden con el salario de un servidor público, además de que, hasta la fecha, no ha podido corroborar la procedencia de las mismas. Sin embargo, no fue sino hasta agosto que el Poder Legislativo le quito el fuero constitucional.