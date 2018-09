Filipinas comprueba los daños causados por el tifón Mangkhut

TUGUEGARAO, Filipinas (AP) — Funcionarios de Filipinas evaluaban el sábado los daños personales y materiales provocados por el tifón Mangkhut, que barrió una región agrícola del norte del país con intensos vientos y lluvias que causaron deslaves, arrasaron la terminal de un aeropuerto y arrancaron tejados de hojalata.

Por el momento no se han reportado decesos, pero el ministro de Defensa, Delfin Lorenzana, dijo que funcionarios de la provincia nororiental de Cagayan, donde tocó tierra el tifón antes del amanecer, estaban verificando el supuesto ahogamiento de dos menores. Las autoridades investigaban también qué ocurrió con alrededor de 70 hombres que presuntamente habrían regresado a su localidad costera para revisar sus casas durante las peligrosas marejadas ciclónicas.

Los vientos sostenidos de Mangkhut se debilitaron a 170 kilómetros (105 millas) por hora, con rachas de hasta 260 km/h (161 mph), luego de atravesar las llanuras arroceras y las provincias montañosas de la isla de Luzon hacia el Mar de la China Meridional, rumbo al sur de China y a Hong Kong. El meteoro podría llegar allí a última hora del domingo y los residentes de la zona se preparan ya para lo peor.

“Sigue siendo una situación de vida o muerte”, dijo Lorenzana por teléfono, señalando que el pasado se produjeron ahogamientos por la crecida de ríos en regiones de montaña.

Las alertas por tormenta seguían vigentes en más de 10 provincias del norte, incluyendo Cagayan, que podría sufrir todavía el azote de los fuertes vientos, dijeron los meteorólogos. Decenas de miles de personas que estaban en la ruta del tifón habían sido evacuadas.

En la capital de Cagayan, Tuguegarao, periodistas de The Associated Press vieron al amanecer importantes daños en un mercado público, que no tenía tejado y cuyos puestos de madera y lona estaban destrozados. Los escombros estaban por todas partes en el exterior de un popular centro comercial y empleados del gobierno retiraban los árboles caídos de las carreteras.

Un hombre mira los daños provocados en una casa por el paso del potente tifón Mangkhut, en la ciudad de Tuguegarao, en la provincia de Cagayan, en el noreste de Filipinas, el 15 de septiembre de 2018. (AP Foto/Aaron Favila)

Muchas tiendas y casas sufrieron daños, pero la mayoría de los residentes permanecían a cubierto mientras rachas ocasionales de viento hacían volar pequeñas láminas de hojalata y otros restos.

La terminal del aeropuerto de Tuguegarao presentaba importantes daños. Los fuertes vientos hicieron añicos el techo y las ventanas de vidrio y tiraron mesas, sillas y papeles en el interior del edificio, señaló Lorenzana.

El tifón llegó al inicio de la época de cosecha del arroz y el maíz en Cagayan, una importante región agrícola, lo que hizo que los agricultores intentasen salvar la mayor parte posible de sus cultivos, explicó el gobernador, Manuel Mamba.