Fiscalía de Colombia investiga el caso de Aquiles, un perro que murió tras ser abusado sexualmente

Bogotá, Colombia.- La Fiscalía de Colombia informó este lunes que investigan el caso de Aquiles, un perro callejero que murió tras ser abusado sexualmente, en el municipio Quinchía, en el departamento de Risaralda.

"El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) rechaza el hecho atroz y demencial que ocurrió con Aquiles, el canino presuntamente abusado sexualmente en Irra, corregimiento de Quinchia Risaralda. Desde el día que se conocieron los hechos se iniciaron labores de indagación en trabajo conjunto con la Policía", indicó la Fiscalía en Twitter.

El caso de Aquiles fue denunciado el 28 de octubre por la Fundación Animal Estoy Contigo, una institución en proceso de constitución legal que se encarga de brindar atención médica a animales en situaciones de riesgo.

Ese día la fundación hizo la primera publicación en Facebook sobre el perro "Aquiles fue abusado sexualmente anoche. No saben cuánto dolor me produce escribir esas palabras", describieron que el pobre animal lloraba y se queja sin descanso. "Tal y como le pasó a Alma, no puede hacer un uso adecuado de sus patas traseras, y como es evidente, tiene un dolor impresionante".

La fundación ya había reportado el caso de Alma, una perra que fue abusada en el mismo municipio donde fue encontrado Aquiles, por lo que sospechan que fueron atacados por el mismo agresor.

"Mi corazón está completamente destrozado. En el municipio de Irra hay un enfermo suelto, y muy seguramente es el mismo que estuvo abusando de Alma. Es probable que, ya que no pudo volver a tener contacto con la niña (Alma), esperó un tiempo y encontró a una nueva víctima".

El guerrerito invencible luego de batallar por tres días falleció el sábado pasado. Horas antes los miembros de fundación advirtieron sobre su estado delicado "Es casi seguro que haya sido golpeado por algún vehículo, pues tiene heridas abrasivas (raspones) en un lado de su cuerpo, al igual que una herida pequeña en la lengua, del mismo lado. Gracias a este traumatismo, sus patitas traseras se están llenando de aire, en una condición llamada enfisema subcutáneo".

Aquiles. / Fotografía: Fundación Animal Estoy Contigo.

"Gracias al trauma en la columna, el tren posterior de Aquiles no responde a ningún estímulo, no se puede tomar pulso allí, y sus extremidades están heladas. Además de eso, al parecer Aquiles ya llevaba un proceso crónico de Erliquia, y la enfermedad podría ya estar afectando su médula osea, pues él no está respondiendo frente al tratamiento", escribieron.

La Fiscalía agregó en el comunicado de hoy que esperan los resultados de los exámenes que le fueron realizados al canino. Por ahora pidieron la "colaboración de la ciudadanía para esclarecer este hecho y lamentamos la muerte de Aquiles".



Parte del comunicado de la Fiscalía de Colombia.

