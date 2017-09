Florida irreconocible ante la llegada de Irma

Florida.- Ante la alerta, de que el poderoso y destructivo huracán Irma azote con fiereza las primeras horas del domingo en Florida, la ciudad luce irreconocible.

Durante todo el año, las playas de Miami son abarrotadas por miles de turistas que llegan de todo el mundo para disfrutar de la naturaleza del lugar y de los servicios que esta ofrce, hoy lucen vacías ante la llegada de Irma que tiene “potencial destructivo”.

Foto AP

El pánico inició cuando se anunció que el huracán categoría 5, la más alta de la escala, llegaría a Florida. Posterior a la alerta, el gobernador de Florida pidió a los residentes evacuar sin importar en qué costa vivían.

"No importa en qué parte del Estado se encuentren, hay que prepararse para evacuar. No se esperen… No podremos salvarlos una vez que la tormenta comience", advirtió.

Rick Scott señaló que Florida tendrá los mayores impactos de una tormenta mortal.

"El huracán es mucho más grande que nuestro Estado" y "tiene un potencial catastrófico", dijo.

Foto AP

Desde hace dos días, se respira miedo en Florida y la ciudad luce abandonada, la causa es el huracán Irma, el cual se espera que suelte toda su furia con Florida.

Infobae realizó un recorrido por la popular avenida Lincoln Road y un sector de la playa. En la transmisión que se hizo en vivo se mostró a la ciudad, la cual luce abandonada.

Pese a que el gobernador llamó a todas las personas a evacuar, algunos residentes decidieron quedarse en sus viviendas.

A su paso por el Caribe Irma dejó aproximadamente 19 muertos. Hoy se pronostica que llegue a a Bahamas y luego continuará su rumbo hacia al estado de Florida.

EL SISMO EN MÉXICO

Oaxaca.- Al menos 23 personas murieron en el estado de Oaxaca tras el potente terremoto que remeció México el jueves, indicó el viernes el gobernador del estado, Alejandro Murat, lo que elevó la cifra de fallecidos tras el sismo a 32.

Murat indicó que 17 de los 23 muertos en el estado estaban en Juchitán de Zaragoza, ubicada en el sureste de Oaxaca, en la zona geográfica conocida como el Istmo de Tehuantepec.

Como consecuencia del fuerte temblor que alcanzó los 8.2 grados, el gobierno del estado de Oaxaca confirmó que el hotel Anel, ubicado en el centro de Matías Romero se colapsó, al igual que el Palacio Municipal de Juchitán, en tanto que en algunas comunidades no hay energía eléctrica.

En la capital del estado de Oaxaca, los hospitales de especialidades presentaron daños menores en su infraestructura y al menos diez municipios de la entidad reportaron daños en fachadas, viviendas y bardas construidas con adobe.

Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió suspender labores en la refinería de Salina Cruz como medida preventiva y el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca ordenó la suspensión de actividades académicas para revisar la estructura de las más de 13 mil escuelas de educación básica ubicadas en la entidad.

Murat Hinojosa confirmó que hasta el momento son 23 las personas fallecidas por el sismo ocurrido este jueves con epicentro frente a las costa de Chiapas.

En entrevista, el mandatario estatal dijo que la zona más afectada en la entidad fue Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec donde se registraron 17 decesos.

Señaló que en lo referente a los heridos todavía no tenía una cifra oficial pues todavía están trabajando en las zonas afectadas y continúan ingresando personas a los hospitales.

Reiteró el llamado a los directores de las escuelas para que suspendan clases en todos los planteles a fin de evaluar los daños en la infraestructura y la reporten de inmediato a las autoridades educativas.

El mandatario informó que se trasladará a las zonas afectadas y con sus colaboradores atenderán a las familias afectadas por este sismo de 8.2 grados.

Se suspendieron las labores académicas y y administrativas en la entidad para enfocarse a atender los daños en las regiones.

A las 01:00 horas de este viernes se instaló el gabinete de seguridad y mesa de emergencias y de inmediato se enviaron brigadas al Istmo de Tehuantepec.

Con información de Reuters, Yeni Valencia, enviada y Guadalupe Thomas, corresponsal.