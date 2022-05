Fórmula para lactantes: BBB advierte a padres sobre estafas al comprar en línea

Estados Unidos.- Ante la carencia de fórmula para bebé en todo el territorio de Estados Unidos, muchos padres de familia recurren a diferentes alternativas tratando de conseguir el alimento para sus lactantes.

En este contexto, el Better Business Bureau (BBB), organización sin fines de lucro, advirtió a los consumidores sobre posibles estafas en medios electrónicos al comprar fórmula láctea para bebés.

De acuerdo con el informe de riesgo del rastreador de estafas de BBB de 2021, las estafas que se llevan a cabo mediante medios en línea son las más riesgosas para los compradores.

La organización señaló que, en las últimas semanas, los delincuentes virtuales han comenzado a publicar en redes sociales que cuentan con formulas para bebés. Tras que los contactan, los estafadores muestran fotos del producto a través de chats o mensajes directos con los posibles compradores.

Tras que la persona realiza el pago por la fórmula infantil, luego de haber concretado la compra-venta, mediante plataformas como PayPal o Venmo, el alimento para bebés nunca le llega.

Según un análisis efectuado por Datasembly pese a que la escasez de fórmula para bebés comenzó a finales del año pasado, la situación se ha agravado en las últimas semanas, lo que ha orillado a los padres de lactantes ha buscar por todos los medios conseguir el alimento.

Aunado a quienes han intentado comprar el producto para bebés en plataformas virtuales, hay padres de familia que han cruzado la frontera que divide a México y Estados Unidos y abastecerse en las farmacias de las ciudades fronterizas, lugares donde ya se comienza notar la carencia del mercado estadounidense.

De acuerdo al estudio de Datasembly, el cual fue publicado el pasado 10 de mayo, más del 40% de las marcas más populares de fórmula láctea para bebés se han agotado en los negocios minoristas de USA.

“Este problema se ha visto agravado por los desafíos de la cadena de suministro, los retiros de productos y la inflación histórica”, mencionó Ben Reich, director ejecutivo del organismo que da información sobre negocios minoristas.

Sobre las estafas en la compra de fórmulas, Lisa Schiller, portavoz de Wisconsin BBB, hizo hincapié en que no se puede saber exactamente la magnitud de las estafas en la adquisición del alimento debido a que hay un alto índice de personas que no denuncian: "porque no saben dónde denunciar, cómo denunciar, o simplemente no se toman el tiempo. A menudo, las estafas no se denuncian por esta misma razón".

El BBB advierte que, los siguientes, pueden ser indicadores de que el sitio web que ofrece la fórmula para bebé sea usado para estafar a consumidores:

El portal carece de dirección física o, bien, la dirección que se muestra en Google Maps es un estacionamiento, domicilio o establecimiento no relacionado con la figura en el sitio web.

Los comentarios positivos parecen ser copiados de otras empresas.

En los textos hay faltas de ortografía, errores de tipo gramatical o se usa un lenguaje que resulta inconsistente con el producto que se oferta.

En un primer momento, el vendedor es mu comunicativo mediante redes sociales, pero una vez que se realiza el pago, este deja de contestar los mensajes.