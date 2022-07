Fotógrafo capta las lágrimas de una perrita poco antes de ser sacrificada

Estados Unidos.- Pese a que hay muchos que aseguran que los animales no pueden sentir sentimientos como los seres humanos, lo cierto es que hay fotos y videos que evidencian todo lo contrario e, incluso, ponen de manifiesto que los de los primeros pueden ser más puros y verdaderos que los de las personas.

Debido a la irresponsabilidad de muchas personas, en muchas ciudades del mundo existe una sobrepoblación de perros y gatos que, muchas veces, son considerados como amenazas para las grandes urbes, de ahí la existencia de las perreras, donde muchos de estos animalitos terminan siendo sacrificados.

En este contexto se enmarca la abrumadora escena protagonizada por una perrita que, al ver su cara de angustia y las lágrimas que salían de sus ojos, no cabe duda de que supo que sus horas estaban contadas.

Cuando la organización High Plains Humane Society (HPHS) visitó uno de los tantos refugios que existen en Estados Unidos donde se encuentran animales que son abandonados o que simplemente crecieron en el abandono seguramente no se esperaban ser testigos de una de las mas devastadoras escenas que hayan visto hasta el momento.

Se encontraban visitando el refugio City of Portales cuando lograron captar la foto más desgarradora que jamás habían visto, ya que esta dejaba ver la desesperada y trágica expresión de una perrita que se encontraba mirando a la cámara a través de los barrotes de la jaula en la que estaba encerrada.

Perrita es captada con lágrimas previo a ser sacrificada/Facebook High Plains Humane Society

En tanto permanecía aferrada con sus patitas a los barrotes metálicos, con una expresión de profunda tristeza, la canina parecía como si tuviera lágrimas en los ojos, lo que hacía de su situación algo más que desoladora.

No obstante, en este punto cabe dejar en claro que las investigaciones científicas que se han hecho sobre el tema han asegurado que los perros no producen lágrimas por sentir tristeza, sino que si alguna vez les sale líquido de los ojos puede ser una señal de que su salud no anda del todo bien.

Sin embargo, pese a que puede que la perrita no hubiera estado llorando de tristeza, no se puede negar que su carita enteramente desoladora manifestaba una suplica interna de ayuda.

Lo anterior quedó demostrado luego de que High Plains Humane Society publicara en su cuenta oficial de Facebook la fotografía de la canina y, sin esperarlo, la imagen comenzara a circular por las redes sociales provocando una serie de reacciones y, para la fortuna de la perrita, hiciera que el teléfono del refugio colapsara por la cantidad de llamadas que recibió preguntando por ella a fin de poder adoptarla.

Te recomendamos leer:

"La imagen se volvió viral con más de 100,000 visitas y miles de compartidos durante la noche. La feliz noticia es que fue adoptada al día siguiente", publicó el City of Portales actualizando el caso de la perrita.