Francia: Desalojan la Torre Eiffel por alerta de bomba

París.- La Torre Eiffel fue evacuada este miércoles por una alerta de bomba en el interior del monumento, al que se desplazó un equipo de expertos para comprobar su veracidad.

La sociedad que gestiona la torre (SETE) indicó a EFE que la evacuación comenzó hacia las 12.15 (10.15 GMT), y precisó que esa alerta, recibió a través de una telefónica anónima, es la primera de este año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde el pasado 14 de septiembre y hasta el 15 de octubre, el horario normal de apertura de la torre es de 10.30 (08.30 GMT) a 18.30 (16.30 GMT).

La pandemia de coronavirus obligó a un cierre por motivos de seguridad durante más de tres meses. Fue el más largo desde la Segunda Guerra Mundial y su reapertura tuvo lugar el pasado 25 de junio.

En ese tiempo, la magnífica torre parisiense aprovechó su simbolismo para unirse a las muestras de solidaridad hacia el personal sanitario y las víctimas del virus con la instalación, por ejemplo, de un cartel luminoso que durante dos horas por la noche enviaba mensajes de apoyo a los afectados.

Tras la alerta de bomba, se sabe que vehículos y cinta de la policía rodearon las calles debajo de la torre y el puente que cruza el río Sena hasta la Plaza Trocadero. Algunos turistas todavía caminaban por la zona.

Dos agentes en el lugar le dijeron a The Associated Press que la operación fue el resultado de una amenaza de bomba por teléfono. La gerencia de la Torre Eiffel no respondió a las solicitudes de comentarios.

La torre de 131 años recibe alrededor de 25.000 turistas al día en años normales, pero las visitas disminuyeron este año debido a las restricciones por el coronavirus. Si bien la Torre Eiffel está programada para abrir todos los días, ocasionalmente cierra debido a amenazas de suicidio, amenazas de bomba o huelgas laborales.