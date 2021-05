Francia prohíbe el uso del lenguaje inclusivo por obstaculizar el aprendizaje

Francia.- El gobierno de Francia ha decedido prohibir el lenguaje inclusivo debido a que obstaculiza el aprendizaje de los alumnos.

En mayo del presente año se ha establecido en Francia que el lenguaje inclusivo, que en dicho país está contemplado como el hecho de incorporar un sufijo femenino en un sustantivo masculino a través de un punto, impide el aprendizaje de los estudiantes y no será utilizado como alternativa para la feminización de la lengua.

Las reglas de concordancia "habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza" son modificadas por la aplicación del lenguaje inclusivo, señaló el ministro de Educación de Francia Jean-Michel Blanquer.

Además, el ministro de educación señaló que el lenguaje inclusivo "constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura" a través de un comunicado oficial, donde también explicó que la aplicación de este tipo de lenguaje también afecta la lectura en voz alta y la pronunciación, pues asegura que transcripción oral del lenguaje inclusivo no es posible.

Jean-Michel Blanquer lanzó este decreto el pasado miércoles 05 de mayo, añadiendo que los principales afectados por la aplicacion del lenguaje inclusivo serán los niños con ciertas discapacidades o problemas de aprendizaje.

El ministro de educación de Francia aseveró que la complejidad e inestbilidad del lenguaje inclusivo, no permite que los alumnos logren el aprendizaje y dominio del francés. Situación que en otros términos no les permitirá desarrollarse libre de estereotipos y no garantizan la igualdad de oportunidades en los alumnos.

No obstante, reconoció que la feminización de los términos utilizados para nombrar algún titulo laboral u organizacional deben realizarse dentro del respeto de la reglas gramaticales.

Cabe señalar que en Francia el lenguaje inclusivo había sido defendido e impulsado por grupos feministas, pues se afirma que el lenguaje es machista y no neutro como establecen las organizaciones competentes.

No obstante, la Academia francesa de la Lengua se posicionó claramente en contra en octubre de 2017 al considerarlo una aberración, y en noviembre de ese mismo año el entonces primer ministro, Édouard Philippe, ordenó prohibirlo en los textos y actas oficiales.

Blanquer recordó ahora que en los documentos administrativos ya se están aplicando esas "reglas de feminización" dictadas entonces, y pidió que en el marco educativo se respeten también las normas gramaticales y sintácticas en vigor.

Su circular incluyó un nuevo posicionamiento también de este miércoles de la Academia francesa.

"En un momento en que la lucha contra las discriminaciones sexistas implica combates contra la violencia conyugal, la disparidad salarial o el acoso, la escritura inclusiva, aunque parece participar de ese movimiento, no solo es contraproducente para esa causa sino perjudicial para la práctica y la inteligibilidad de la lengua", concluyó el organismo.