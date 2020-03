Frases feministas para recordar lo importante de esta lucha

El feminismo es un movimiento que cada vez cobra más fuerza en la actualidad, su lucha es la de todas las mujeres: exigir y ejercer sus derechos, abolir la violencia de género que las ha relegado, silenciado y asesinado durante siglos.

El gran alcance que tiene actualmente este movimiento no significa que el machismo se haya erradicado, de hecho, la urgencia de su lucha se evidencia cada día ante las miles de mujeres que son violentadas de múltiples maneras y la posición privilegiada de la que siguen gozando los hombres en muchos ámbitos.

Sin duda la mejor manera de impulsar esta lucha es informarte, leer a teóricas del movimiento y documentarte -desde tu propia carne y hacia las otras- sobre la realidad que atraviesan las mujeres cada día, pero basta comenzar a cuestionar, leer la frase precisa, para plantar el primer paso.

Por eso, te dejamos aquí una selección de frases feministas para recordarte que esta lucha es urgente y tan necesaria como siempre.

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente": Virginia Woolf, novelista y cuentista británica.

Sólo quiero que se me recuerde como una persona que quería ser libre": Rosa Parks, defensora de los derechos civiles estadounidense.

El feminismo no se trata de hacer a las mujeres fuertes. Ellas ya lo son. Es sobre cambiar cómo el mundo percibe esa fuerza": G.D. Anderson, activista estadounidense.

La pregunta no es quién va a dejarme; es quién va detenerme": Ayn Rand, escritora rusa de origen judío con nacionalidad estadounidense.

Lo femenino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son, sino lo que los hombres han construido para ellas": Luce Irigaray, lingüista, filósofa y psicoanalista francesa.

No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar": Angela Davis, filósofa y activista estadounidense