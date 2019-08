Frenan extradición de operador del Chapo 

Ciudad de México.-La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) instruyó de nueva cuenta extraditar a Estados Unidos a Jesús Alfredo Salazar Ramírez "El Muñeco", presunto operador del Cártel de Sinaloa y supuesto homicida de un activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.



Sin embargo, Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal, concedió al sonorense una suspensión de plano que impide su traslado inmediato a ese país, según indica la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional.

"A efecto de no irrogar perjuicio a la parte quejosa, ... se concede al quejoso Jesús Alfredo Salazar Ramírez, la suspensión de plano del acto consistente en: la ejecución de la orden de extradición", dice el acuerdo del juzgador."En consecuencia, para su puntual acatamiento, se ordena a la responsable (SRE) que de inmediato se abstenga de llevarlo a cabo".Esta medida suspensiva prevalecerá por varios meses, pues mientras no se resuelva el amparo en primera instancia y en su revisión, el presunto narcotraficante no podrá ser extraditado.La Corte Federal del Distrito Oeste de Texas ordenó el 24 de agosto de 2006 la captura de "El Muñeco" por el delito de asociación delictuosa, por poseer con la intención de distribuir 5 o más kilos de cocaína.Con base en dicha acusación, el Departamento de Justicia estadounidense tramitó la solicitud de detención provisional con fines de extradición, misma que fue girada por un juez federal de la Ciudad de México el 13 de enero de 2009.El 1 de noviembre de 2012, Salazar Ramírez fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el centro comercial Paseo Interlomas, en el Estado de México.Tras su captura, la Sedena señaló al presunto narcotraficante como sospechoso del crimen de Nepomuceno Moreno Muñoz, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezaba Javier Sicilia.En el 2014, la Cancillería concedió por vez primera la extradición del chihuahuense, pero la defensa de éste interpuso un amparo que tiempo después ganó para que se repusiera el procedimiento.Ahora de nueva cuenta se concedió su entrega y también volvió a presentar un amparo, mismo que en un principio no aceptaron dos juzgadores de la capital del País y que dio lugar a un conflicto competencial donde al final se decidió que el caso fuera turnado al juez Zabalgoitia.