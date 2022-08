Fue a una fiesta de Pachamama, se duerme y despierta en un ataúd bajo tierra en Bolivia

La Paz.- Un hombre que acudió a una fiesta de la Pachamama en la Paz, Bolivia, fue enterrado vivo, presuntamente como ofrenda en medio de la celebración a la que acudió.

Según testimonios del propio sujeto identificado como Víctor Hugo Mica Álvarez, se topó con un amigo en la celebración en Villa Victoria, el cual lo invitó a beber unas cervezas, pero luego de varios tragos expresó que perdió la memoria.

Dijo que únicamente recuerda haber despertado para ir al baño, pero al momento de querer pararse se dio cuenta que no podía moverse porque se encontraba dentro de un ataúd, bajo tierra.

“Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado”, relató.

“Me han querido meter de sullu”, explicó Álvarez, haciendo alusión al término con el que se conocen diversos objetos rituales que son ofrendados a la mencionada divinidad andina.

Foto: Internet

De esta manera, una vez que logró salir de su tumba, este hombre pidió ayuda a un joven que lo llevó a una estación de policía, donde intentó interponer una denuncia. Sin embargo, los elementos a cargo no quisieron recibirla porque Álvarez se encontraba en estado de ebriedad.

Por otro lado, un joven que lo encontró deambulando aseguró que Álvarez estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza, descripción que avalaría el relato de la víctima.