"Fue para mí un escándalo": Mario Vargas Llosa revela que a los 12 años fue abusado por un religioso

Lima.- El escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, reveló que fue víctima de abuso sexual a los 12 años por parte de un religioso del colegio La Salle de Lima, Perú, donde estudiaba.

Durante una entrevista en la Segunda Feria Virtual del Libro de Cajamarca, Perú, donde fue invitado de honor, Mario Vargas Llosa relató su amarga experiencia a los 12 años.

Cuestionado sobre si está buscando a Dios, el autor de Conversación en La Catedral afirmó que era muy católico hasta que fue abusado por el religioso.

"Yo era muy católico, porque había nacido en una familia que era muy católica, muy practicante. Lo fui hasta los 12 o 13 años, cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle en el que yo estuve. Fue un incidente de origen sexual", dijo.

El narrador detalló que acudió al colegio un día que estaba vacío y un religioso lo llevo hasta el quinto piso, donde le mostró revistas con mujeres desnudas, lo que lo dejó "completamente desconcertado".

Mientras ojeaba la revista, el religioso de La Salle comenzó a hacerle tocamientos, a lo que el Premio Nobel de Literatura reaccionó llorando y gritando.

"Entonces me dio estas revistas que yo muy asustado empecé a ojearlas. Y de pronto descubrí que este hermano me estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Fue para mí un escándalo. Y yo me eché a llorar y a gritar. Entonces, el hermano me abrió la puerta, me dejó salir", detalló.

Mario Vargas Llosa confesó que a partir de ese incidente comenzó a desinteresarse de la religión, al punto de que un día en el colegio terminó convencido de que ya no creía.

"Curiosamente, a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y que cumplía con comulgar cada primer viernes... En fin, me fui desinteresando de la religión, y en un momento, estando en el colegio La Salle todavía, antes de entrar al Leoncio Prado, haberme dicho yo mismo: 'Ya no creo, ya no creo en nada de esto; ya no creo ni en las ceremonias religiosas, ni en las misas a las que vamos; cuando rezo, no creo una palabra de las que digo'", recordó.