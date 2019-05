"Fue sexo grupal pero no la matamos", los acusan de matar a modelo

El pasado 7 de diciembre del 2017, el cuerpo desnudo de una modelo holandesa fue encontrado sin vida en la banqueta de un edificio de más de 20 pisos en Malasia.

El hecho generó un escándalo ya que esa noche la modelo había estado en ese edificio junto a su millonario dueño, Alex Johnson y su esposa Luna.

La modelo Ivana Smit fue hallada muerta tras caer del balcón del piso 20 de los Johnson.

Las dudas de lo que pasó confundieron a la policía, dijeron que había caído accidentalmente del balcón pero la pareja fue detenida en aquel entonces.

Dos semanas despues salieron libres, ya que los analísis de alcohol y drogas dieron negativos y los interrogatorios no trascendían. El magnate y su esposa dejaron Malasia y se mudaron a Singapur.

Finalmente terminaron en Miami donde viven actualmente.

La familia de Ivana sigió con las investigaciones y descubrió que tenía contusiones en la cabezay brazos, por lo que sugieren que fue sostenida por alguien antes de que cayera.

Además encontraron en su cuerpo rastros de alcohol, drogas y anfetaminas que sirven como éxtasis.

Luego se reveló que supuestamente Alex y Luna hacían tríos sexuales con otras parejas pero nunca hablaron de la muerte de la joven hasta ahora para Daily Mail.

"Ivana era nuestra amiga y ambos teníamos una relación con ella. Ella vino con nosotros por su propia voluntad esa noche. Hubiera querido tener más tiempo para conocerla. Perdí a una amiga", dijo Luna , de 32 años, en declaraciones al diario Daily Mail.

"Compartimos la compañía de otras mujeres durante nuestro matrimonio", agregó su marido.

"Pero no tenemos nada que ver con su muerte".

"Me importa un carajo lo que cualquiera pueda pensar. Estamos hartos de esto que lleva un año y medio persiguiéndonos. Perdimos todo y empezamos de nuevo. Ya no me importa", agregó Alex Johnson.

Todo terminó mal el día de aquel 2017 cuando la pareja salió a un bar de Bangsar y las cámaras de seguridad los captaron cargando en brazos a la modelo.

Eran las cinco de la mañana cuando abordaron el elevador rumbo al cuarto del edificio.

La policía cree que alrededor de las 10 de la mañana, la modelo cayó desde el balcón del piso 20 hasta un techo que había en el sexto piso.

Hasta el momento nadie ha estado tras las rejas por la muerte de la joven. O el accidente.