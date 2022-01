"Fue una carnicería": muere mujer de 39 años tras someterse a cirugía estética en España

La muerte de Sara Gómez reavivó las exigencias públicas de un cambio legislativo en España que sólo permita a especialistas realizar cirugías estéticas, ya que no existe una regulación sobre este tema.

Ante esto, el abogado del cirujano sostiene que él no detectó ningún sangrado ni algún indicio de que algo iba mal en la operación, pues "de haber notado algo raro, habría parado la intervención".

"No se entiende por qué no detuvieron la operación cuando vieron que el líquido extraído era de color rojizo, y más teniendo en cuenta que el anestesista avisó, ni por qué llamaron tan tarde a los servicios de urgencia", añadió.

"En los más de 30 años que llevo tratando este tipo de casos he visto de todo, pero este es el más incomprensible de todos", opinó el abogado sobre la muerte de Sara.

El abogado de la familia de Sara Gómez señaló que no se explican cómo la mujer de 39 años salió del quirófano con " lesiones propias de una reyerta con armas ", pues presentaba unas 30 perforaciones de 0.2 a 2 cm en riñones, colon, intestino, hígado y otros órganos .

