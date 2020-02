Fuertes lluvias dejan al menos 3 muertos en Sao Paulo

Ocorrência de ontem (10/02) na região de Marilia na Rod D Leonor Medes de Barros km 308. Durante as fortes chuvas um imenso buraco foi aberto na via e um caminhão e um automóvel caiu em seu interior. Infelizmente a vtm do auto veio a óbito devido ao acidente. pic.twitter.com/P2lH8asNwF