"Fui demasiado lejos": La cantante Sophia Urista se disculpa por orinar en un fan en pleno concierto

Estados Unidos.- La cantante Sophia urista, vocalista de la banda Brass Against que orinó en el rostro de un fan en pleno concierto, pidió disculpas.

El pasado fin de semana se realizó la edición 2021 de Welcome to Rockville, un festival de cuatro días en Daytona Beach en Florida.

"Necesito mear y no puedo llegar al baño, así que haremos un show de esto", dijo la cantante de 36 años a los asistentes y segundos después, señaló a un fan al que le dijo: "Lo subiremos al escenario y orinaré a este hijo de ...".

Posteriormente el hombre subió y se acostó en el suelo, donde aparentemente disfrutó "ser orinado" por la cantante, aunque algunos consideraron este acto como algo desagradable.

La cantante orinó a un fan en pleno concierto / Foto: Especial

El hecho ocurrió el 11 de noviembre mientras Brass Against tocaba un cover de "Wake Up", canción original de Rage Against the Machine.

Cabe señalar que todo quedó grabado y se subió a redes sociales, donde rápidamente se viralizó, lo cual le acarreó muchas críticas a la interprete.

La cantante Sophia Urista, del grupo Brass Against se disculpó por ir "demasiado lejos" orinando a un fan en el escenario, "Siempre he empujado los límites en la música y en el escenario. Esa noche no tuve límites y empujé demasiado lejos", dijo la vocalista.

Sophia Urista mencionó que ama a su familia, a la banda y a sus fans y que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hizo, por lo que pidió disculpas.

Los fans respondieron de una manera positiva, ya que dejaron mensajes de apoyo en los comentarios de la publicación.